台中霧峰廚餘掩埋場引發環境安全疑慮！已累計超過278噸廚餘，距烏溪下游取水口僅3公里，居民憂心地下水安全。問題源於中央因應非洲豬瘟禁餵廚餘，台中市府起初選擇掩埋處理，遭各界質疑。同時，台中梧棲案例場的特約獸醫師，表示經過這次自己背鍋又遭罰，明年起不願再擔任特約獸醫師。

距取水口僅3公里「廚餘湖」曝光！憂台中霧峰居民用水遭污染。(圖／時代力量台中黨部鄒明諺團隊)

非洲豬瘟問題，禁餵廚餘，台中市府將廚餘掩埋，卻引來連日砲轟，像是霧峰廚餘掩埋場鄰近烏溪，距取水口僅3公里，引起質疑當地用水會受污染，另外，台中梧棲案例場的特約獸醫師，他無奈自己背鍋，又遭到開罰，心寒表示，明年不會再當畜牧場特約獸醫師。

廣告 廣告

台中市霧峰區廚餘掩埋場的空拍畫面近日曝光，引發嚴重環境問題。現場已堆積超過278公噸廚餘，掩埋場緊鄰烏溪，距離下游取水口僅3公里，而霧峰居民日常使用的正是地下水，使得水源安全問題備受關注。時代力量台中黨部執行長鄒明諺對此表達擔憂。

台中廚餘掩埋場僅距取水口3公里 「278噸垃圾湖」民憂水源遭污染。(圖／時代力量台中黨部鄒明諺團隊)

非洲豬瘟疫情爆發後，中央政府頒布禁止餵食廚餘的命令，台中市政府起初決定採取掩埋方式處理廚餘。然而，這一決策不僅被質疑為何不選擇焚化處理，更有議員指出掩埋場每日接收近200噸廚餘，形成「廚餘海」、「垃圾湖」的嚴重情況。民進黨台中市議員陳淑華對此提出嚴厲批評。

面對連日來的抨擊，台中市政府緊急調整策略，宣布自10月30日起停止使用9處掩埋場處理廚餘。雖然掩埋場的問題得到暫時解決，但非洲豬瘟事件還牽連到其他層面。

嘆制度漏洞 案場特約獸醫師心寒「不當了」。(圖／網路翻攝)

台中梧棲案例場的特約獸醫師紀醫師在社群媒體上分享了近日的心情。他表示自己曾是26年前口蹄疫的受災戶，結束養豬事業後在台中開業。他指出特約獸醫師制度在台中市已淪為應付法規的形式，不需要具備畜牧場專業知識，只要有獸醫師資格就能擔任。每年3600元的合約費甚至有人為了競爭而降至2000元，前提只是掛名。

紀醫師還提到，他曾詢問爆發豬瘟的養豬戶為何不尋求他的協助，對方回答「你不賣藥，來了又不收錢，怎麼好意思麻煩你」，讓他當場無言。最終，紀醫師語帶心寒地表示不想再擔任畜牧場特約獸醫師，認為自己的責任已了，天佑台灣。

更多 TVBS 報導

彰化人也排隊！連假＋沒豬肉恐斷炊 「這2家名店」湧人潮

鮭魚之亂4年後真相曝光！剩2成人未改回 姓名紀錄永遠留著

