距台僅110公里！ 日防衛省宣布：2026與那國島部署「電子戰部隊」

日本。（photoAC）

台海局勢日益升溫，為鞏固第一島鏈防線，日本防衛省昨（4日）首度在距離台灣僅110公里的沖繩縣與那國島召開居民說明會，並在會中宣布，將於2026年度在當地部署「防空電子戰部隊」，以擴充周邊海空域的應對能力。防衛省強調，此舉旨在提升日本威懾力，而非攻擊他國，但這也意味著一旦「台灣有事」，這座日本最西端的島嶼勢必首當其衝，成為第一線戰場。

根據《產經新聞》報導，防衛省昨（4日）晚間和與那國町公所聯合舉辦說明會，正式宣布將於2026年度部署「防空電子戰部隊」，透過干擾敵機雷達來強化周邊防衛能力。值得注意的是，防衛省原先並無舉辦說明會的打算，是直到今年8月上任的町長上地常夫強烈要求，當局才改變方針，親赴這座前線島嶼向居民釋疑。

廣告 廣告

說明會上，沖繩防衛局企劃部長下幸藏強調，加強西南地區的防衛體制已是當務之急，藉由增設電子戰部隊，將能進一步提升島嶼防衛能力。他也澄清，部署目的不在於攻擊他國，而是為了展現日本的自我防衛實力，讓潛在敵人意識到「攻擊日本並非易事」，藉此發揮嚇阻作用。

此外，面對居民對防空電子戰設備安全性表示擔憂，防衛省回應，該設備使用的電磁波頻率與手機相同，不會對人體健康造成危害。

根據防衛省規劃，這支防空電子戰部隊的主要任務是對敵機進行電子干擾，使預警機的雷達效能降低或失效。據悉，該部隊預計於2026年4月開始，部署在沖繩與那國基地及熊本健軍基地，並於2027年4月起部署在沖繩那霸基地，全數部隊將由東京朝霞基地的電子作戰隊本部統籌指揮。





更多《鏡新聞》報導

中國為「台灣有事」二度狀告聯合國 日本大使強硬反駁

捷克耶誕郵局收台灣女孩感人信 為癌症病童捐髮向「小耶穌」許願

港男警署外塗鴉「8964」 稱「女友生日」又改口遭判刑2月