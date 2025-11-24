距台灣僅110公里！日在與那國島部署飛彈 陸外交部說話了

日本防衛大臣小泉進次郎23日視察石垣島和與那國島陸上自衛隊，稱將在與那國島部署地對空飛彈，該於該島距台灣僅110公里，大陸外交部發言人毛寧今語氣強硬指，「絕不允許日本軍國主義死灰復燃」。

大陸外交部發言人毛寧。（圖/翻攝《央視》）

《央視新聞》報導，大陸外交部今舉行例行記者會，毛寧面對媒體詢問做出上述表示。她表示，日方在與台灣鄰近的西南諸島部署進攻性武器，「刻意製造地區緊張，挑動軍事對立，聯繫到日本首相高市早苗的涉台錯誤言論，這一動向極其危險，需要引起周邊國家及國際社會的高度警惕。」

毛寧說，《波茨坦宣言》明確規定日本禁止重新武裝，日本《和平憲法》也確立「專守防衛」原則，「然而令人警惕的是，日本近年來大幅調整安保政策，逐年增加防衛預算，放寬武器出口限制，謀求發展進攻性武器，圖謀放棄無核三原則。」

毛寧指出，日本右翼勢力正在極力突破《和平憲法》的束縛，「在窮兵黷武的道路上越走越遠，把日本和地區引向災禍。」她表示，今年是台灣光復80週年，中方絕不允許日本右翼勢力開歷史倒車、絕不允許外部勢力染指台灣，「絕不允許日本軍國主義死灰復燃。」中方有決心有能力捍衛國家領土主權。

