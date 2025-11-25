距台灣僅110公里！日防相訪與那國島，沖繩將部署中程導彈 中共解放軍在甲午戰敗地實彈軍演

中國與日本外交引起的緊張風波，向軍事領域蔓延。中方連日在黃海海域演習，24日更在甲午戰敗地的山東劉公島實彈射擊。日本防衛大臣小泉進次郎23日到訪日本最西端、距離台灣僅110公里的沖繩縣與那國町，證實會在該島部署中程地對空導彈，又強調提升自衛隊防衛力和強化日美同盟的重要性。



中國外交部24日回應表示，日方在與中國台灣鄰近的西南諸島部署進攻性武器，刻意製造地區緊張、挑動軍事對立；聯繫到日本首相高市早苗涉台錯誤言論，這一動向極其危險，需引起周邊國家及國際社會高度警惕。



與那國島變火藥庫？飛彈部署引爆中日軍備角力



與那國島是琉球群島（日稱西南諸島）的終點，琉球群島從日本本土延伸數百英里。近幾日隨着中日緊張局勢加劇，中國官方媒體發表文章質疑日本對這些島嶼的主權，並強調琉球王國在幾百年前就已獨立於日本之外。



日本共同社報導，小泉到訪當地表示，如今日本面臨「二戰結束以來最嚴峻、最複雜的安全環境」。他稱部署中程導彈將有助於降低日本遭受武裝襲擊的可能性，並否認這做法會加劇地區緊張。與那國島是日本自衛隊西南方向的最前線，該島2016年已設立陸上自衛隊駐地。

與那國島機場（取自網路）

歷史戰場＋現代前線：從琉球主權到「最嚴峻安全環境」



日本的「03式防空導彈」是陸上自衛隊的中程防空武器系統，由陸上自衛隊主導、三菱電氣公司研製，2003年完成初始生產，2005年起逐步部署，最大射程5萬米，攔截高度1萬米，採用垂直發射技術實現全向攻擊，可攔截戰機、戰術彈道導彈及巡航導彈。



中國外交部新聞發言人毛寧24日指出，中方決不允許日本右翼勢力開歷史倒車，決不允許外部勢力染指中國台灣地區，決不允許日本軍國主義死灰復燃；中方有決心、有能力捍衛國家領土主權。



我外交部次長吳志中表示，與那國距離台灣很近，日強化軍事設施有助維護台海且有助台灣利益。不過吳志中又說，目前尚不清楚若台海發生衝突，日本是否會在防衛問題上與台灣合作，日本對所謂的「台灣緊急狀態」立場「含糊不清」。

威海劉公島甲午戰爭陳列館前的丁汝昌雕塑（新華社）

台日安全關係「說不清」？黃海實彈軍演施壓日本



另一方面，中共解放軍24日下午在黃海劉公島東部水域開展實彈射擊，事件引發恫嚇日方的聯想。劉公島是清朝北洋艦隊的誕生地，在甲午戰爭後期的1895年2月，日本軍在威海衛之戰殲滅了北洋艦隊，完全控制了渤海灣，並登上劉公島收繳戰利品。

而今，劉公島景區是「勿忘國恥的警示之地、凝心聚力致力民族復興的聚魂高地」。央視新聞報導，連日來，包括安徽、重慶等各地國防動員系統緊貼實戰需求，組織民兵開展實戰化軍事訓練，提升民兵分隊應急處置和精準保障能力。



