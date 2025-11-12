距離僅400公尺 俄羅斯在澳洲國會旁建使館敗訴

法新社報導，俄羅斯今天(12日)輸掉了對於在澳洲首都坎培拉國會大廈旁興建大使館的法律訴訟。根據俄方的計畫，這座新使館距離國會還不到1公里。

俄羅斯是在針對這片土地支付了近300萬澳元(200萬美元)之後，在2008年取得一項99年期的租約，這個地點距離澳洲國會所在只有大約400公尺。但在澳洲國會2023年通過一項法律阻止這項計畫繼續推行後，這份租約已被撤銷。

澳洲總理艾班尼斯(Anthony Albanese)當時表示，澳洲政府「已收到非常明確的安全建議，關於俄羅斯在距離國會大廈這麼近的地方興建新大使館所構成的風險」。

此事引發兩國之間1年多來的法律爭端，代表莫斯科的律師表示，這項法律違憲。

澳洲高等法院今天則維持這項法律有效，但也裁示澳洲政府要支付賠償給俄羅斯。

在這項2023年的法律變更後，澳洲試圖快速拿下這片土地，但遭到一名俄羅斯外交人員阻撓。這名官員守在一間小組合屋內，在短暫的佔領期間面對嚴寒的氣候，他看電視自娛，拿蔬菜脆片當零嘴，偶爾會走到外頭抽菸。

在高等法院裁定支持澳洲政府不讓俄羅斯在這個地方蓋大使館後，這名擅自佔地者在數天後被強制撤離。(編輯：陳士廉)