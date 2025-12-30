距離台灣僅111公里！與那國島成日本最前線 居民憂台海戰爭波及

編譯林浩博／綜合報導

中共舉行圍台軍演之際，距離台灣只有111公里遠的日本與那國島，當地的1600居民心情跟著七上八下。《紐約時報》於30日刊出訪問報導，顯示不少民眾憂心受到台海戰事波及，並反對中央政府加強該島軍事防禦的計畫。他們認為，更多的駐軍、雷達與飛彈系統，並不會讓自己的家鄉變得安全，反倒會成為解放軍鎖定的箭靶。

與那國島的日本最西端界碑。與那國島距離台灣蘇澳僅111公里，也成了日本對抗中國威脅的最前線。（圖／翻攝自X平台 @NiKiTa_32156）

七旬老奶奶：不要人命犧牲

70歲的老奶奶上松姬世（Himeyo Ukemasu），在旅遊景區當志工，但在明媚的南國陽光之下，她懷抱著深深的擔憂。上松感嘆：「我不想要有人被犧牲。我只想要看著桑葚成熟、百合花開。我所求的，只是普通的生活。」

廣告 廣告

報導指出，自從11月初首相高市早苗的「台灣有事」言論激怒了北京，與那國島民眾就發現，自己被夾在急遽升溫的地緣緊張，身不由己。中共29日無預警啟動的兩天「正義使命-2025」圍台軍演，第二天的實彈演練，一些活動就十分靠近與那國島。

過去十年，日本為了抵抗中國的軍事侵略威脅，也砸下了數億美元，派駐軍隊、設立雷達站與彈藥庫，將與那國島建設成堡壘。與那國島位處第一島鏈的戰略位置，如若戰爭爆發，這裡設置的美、日兩國軍事資產，可以阻擋中國艦艇再往西前往開闊的太平洋。與那國島目前有三座小村落、一座小型機場，以及一座約350名阿兵哥的軍營。

防衛省長小泉進次郎近期親自造訪與那國島，在那裏他詳述了設置中程防空飛彈的計畫，聲稱是用以嚇阻「對我們國家的武裝攻擊」。自衛隊正在加強西南諸島的防禦，首相高市也表態，將日本軍費於明年春天提升至GDP的2%水準，比原先規畫提前了兩年。

高市政府部署飛彈的舉動，想當然引發北京反彈，對方稱此舉「極度危險」，並指控日方「挑動軍事對抗」。共軍日前還刻意派無人機飛近與那國島，以表達不滿。

中共舉行環台軍演，粉紅色為其演訓區域，打圈處即為日本最西端的與那國島。（圖／翻攝自X平台 @OttoHuang120）

反對駐軍的新町長

與那國島居民稱，他們試圖不理會外面的緊張局勢，但當地人在居酒屋聊天，仍不時會帶到此話題。為了因應「台灣有事」，日本規劃在沖繩縣多座離島興建地下避難所，當中一座即在與那國島，可容納200人。不過，接受《紐時》採訪的民眾當中，一些人態度堅決，即便哪天中國犯台，他們也說不會離開自己家鄉。

日本還計畫在與那國島加註30名自衛隊員，組成電子戰單位。但居民對政府意圖都心存懷疑，他們單純認為，島上更多的駐軍，只會更容易成為敵方標靶。《紐時》分析，包括與那國島在內，沖繩縣反戰意識強烈，背後原因與第二次世界大戰、戰後美國統治的歷史記憶，以及許多駐日美軍基地在此，脫不了干係。

許多居民稱，媒體在煽動戰爭恐懼。然而，他們也坦言，自從2016年軍營建立，島上的居民身分跟著產生了改變。當年有632位居民投票贊成軍營設置，445人反對。如今士兵的宿舍蓋好，軍眷與當地人生活交集。

與那國島的反戰民意，帶動上地常夫今年當選為新町長。對於美軍進駐以與自衛隊聯合演習的做法，上地表達了擔憂。而近幾年美軍在與那國島部署了雷達系統，在當地提供醫療服務，作為聯合訓練的一環。

上地強調，當地人只想平淡生活。但他也坦承，雖然自己對把與那國島打造成堡壘，抱有疑慮，一定的準備仍屬必須。他說：「如果事情發生，就太晚了。我們在為最糟情境做準備。」

新住民：不要飛彈

56歲的業餘潛水好手富取隆（Takashi Tomitori），因為愛上當地蔚藍大海，多年前才從千葉縣搬來與那國島。他相信，在島上部署飛彈，只會讓大家更危險。他說：「戰爭會嚴重破壞與那國島。不設置飛彈，不是很好嗎？不進行報復，不是很好嗎？」

島上也有少數支持的聲音。與那國島漁會會長竹西茂典（Shigenori Takenishi）指出：「我們不知道中國會怎麼做。沒有軍隊，與那國島會無法撐過去。」

掌握全球脈動、深入觀點分析，訂閱一鍵看世界SET Global

更多三立新聞網報導

中國測試立場？南韓總統訪中前共軍圍台軍演 韓外交部首度發聲

中共圍台軍演「藍白再擋國防預算」 民進黨：無視第一線國軍與海巡安危

圍台軍演！中共曝「無人機拍101」 王定宇嗆畫面偷來的：共軍素質低下

圍台不忘擾日本！中國公務船釣魚台現蹤356天創新高 俄軍演學中劇本？

