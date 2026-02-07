距離國際勞動人權標準 台灣還很遙遠
鐘志明 ／獨立記者、勞權部落客
隨著臺灣經濟的高度發展，勞工權利自主意識亦日漸成熟。雖說在政府的努力之下，臺灣勞動條件確實有逐漸改善的趨勢。然而，勞資關係的改善與維護卻仍然有相當大的努力空間。
日前中信金融管理學院控告該校工會及成員，遭台南地方法院判決敗訴。讓大眾回想起去年長榮航空狀告工會及成員一案，亦為苦吞敗仗收場。為臺灣勞動人權發展史，又增添一筆負面案例。
回顧臺灣勞動人權的發展過程中，工會經常扮演決定性角色。工會運動抗爭事件諸如中華航空、長榮航空及臺灣鐵路公司等攸關大眾交通權益，以及金融機構南山人壽等等。而不少政治人物也樂於藉此場合，狂蹭流量與媒體曝光度。然，事過境遷之後，議題熱度不再，勞工權益的關注也隨之乏人問津。
勞資關係本應和諧共處，縱然偶有意見不合，也不至於鬧上法庭對簿公堂。況且勞資關係向來是國際勞權團體所關注的重要面向之一，政府與企業應正視勞資關係之維護，促進勞資雙方對話空間，避免因打壓工會而造成侵害勞動人權的負面觀感與效應。針對資方透過建立與工會之間，常態性的對話機制或管道，藉以改善並健全勞資關係一節，以下提出三點反思供參。
反思一：資方改變對於工會印象的必要性
資方應改變過去將工會視為頑劣份子的刻板印象。工會成立之目的，原本就是與公司永續經營的願景一致，期望能夠透過合法的公司治理，全面提升公司的競爭力與獲利。
企業想要建立和諧的勞資關係，首要之務便是改變對於工會的敵視心態，尊重、諒解與接納工會的訴求。縱使無法全盤接受，亦應以耐心與恆心持續透過溝通來化解彼此的歧見。
反思二：資方對於工會關係經營的必要性
企業應主動與積極地經營與工會之間的聯繫管道。此舉有助於發生爭議的第一時間，減少誤解與提升整體溝通質量，避免以訛傳訛讓負面事態擴大，並維持良好的勞資關係。
企業可透過與工會建立有效的溝通管道與默契，持續以務實的溝通方式與耐心，來面對與解決爭議事項。督促管理階層在法定的勞動保障基礎上，進行合理的公司治理作為，方有利於資方導向與建立正向的勞資關係。
反思三：資方放棄對簿公堂作法的必要性
企業應儘量避免採取對於工會採取提起訴訟的對抗策略。此舉容易升高勞資對立並造成社會誤解，資方透過訴訟手段來製造寒蟬效應，並藉以打壓工會的合法行動，不但企業聲譽受損，也讓爭議失焦。
企業可設置勞資關係維護管道或部門取代訴訟策略。《孫子兵法．謀攻》有云：「上兵伐謀，其次伐交，其次伐兵，下政攻城」，其中最高戰略即是採取非武力方式，達到不戰而屈人之兵的境界。簡而言之，就是智取而非以力拚。
檢討過去與展望未來：維護勞動人權，放眼全球市場
在經歷2025年全球自行車龍頭巨大集團（Giant）遭美國海關暨邊境保護局（CBP）認定臺灣廠區涉嫌「強迫勞動」，進而發布暫扣令（WRO）的事件打擊之後，政府有關部門趕緊亡羊補牢。行政院卓榮泰院長在面對媒體談話時總結說：「就是人權要達到國際標準，才能順利進到國際市場。」顯然臺灣企業要達成國際勞動人權標準，還有很長一段路要走。
展望2026年政府的勞動政策，仍然面臨許多挑戰，諸如愈來愈多國家推動並強制執行「人權盡職調查法」（HRDD）的國際接軌問題。不論是政府或企業，都必須更加精進勞權思維，化被動為主動，持續優化流程與制度，尤其是積極輔導、協助及保護工會組織，以強化勞動人權之保障，才能在充滿各種國際貿易挑戰的洪流中，站穩腳步。
本文提醒政府相關部門，千萬別好了傷疤就忘了疼，應該秉持臺灣俗諺「打斷手骨顛倒勇」的精神，從失敗中獲得到教訓，不畏困難且能愈挫愈勇，千萬別再以閉門造車的心態應對國際勞動人權發展趨勢，儘快完成與國際法規接軌，讓企業有所遵循，如此方能讓身為國際供應鏈重要夥伴的臺灣能夠永續發展。
★《鏡報》徵文／《鏡報》歡迎各界投書，來文請寄至：editor@mirrordaily.news，並請附上真實姓名（使用筆名請另外註明），職稱與聯絡電話。來文48小時內若未收到刊登通知，請另投他處。
回到原文
更多鏡報報導
女性勞工的勝利！控呂秋遠「懷孕歧視」獲賠60萬 林沄蓁哽咽：常邊寫狀邊哭
股市破3萬點 勞工議價能力不足讓資方獨享勞動成果
勞工「10萬救命錢」來了！申請資格、方式一次看
白冰冰哭了！昨致電S媽曝「大S急救折磨過程」 心疼喊話具俊曄「不能再痛下去」
其他人也在看
翁滋蔓情牽豪門 北一女校花級舊照曝光超驚艷
北一女校花冊翻開來，名單簡直閃瞎眾人！翁滋蔓、寇乃馨、Selina等前輩的少女時代充滿靈氣，當年穿著小綠綠的制服的丰采，至今仍是傳說，而Lulu也以自然系美貌殺出重圍，後來成為熱門的綜藝主持人。這些女神級學霸如今在演藝圈各據一方，現況更是媒體追逐的焦點。
李千娜《世紀血案》爭議波及除夕特別節目 文化總會回應：將進行調整
李千娜2月初與演員群出席《世紀血案》記者會時，受訪談及相關事件表示：「我覺得如果大家都是上網查這件事情，永遠都會活在恐懼當下，那他如果重啟可能會重新翻整這件事情，好像可能不是那麼嚴重，或者沒那麼恐怖，那又重新給了一個答案。」加上當天全程面帶笑容，被部分網友...
這部不能拍！女演員曝接《世紀血案》試鏡邀約 讀完劇本就警覺：太多問題
改編自林宅血案的電影《世紀血案》日前舉辦殺青記者會，卻意外引爆輿論撻伐。演員李千娜因一句「這件案子沒那麼嚴重，拍攝時很開心、很安心」遭網友炎上，演員群也陸續發聲致歉。女演員賴薇拉今（7日）則在Threads發文，透露自己曾拿到該片試鏡劇本，直言當下就意識到「這部不能拍」，更直言「拍了之後會有太多問題！」
快訊／雨彈開炸！5縣市大雨特報
快訊／雨彈開炸！5縣市大雨特報
李雅英捐兒福29萬台幣！郁方「心繫剴剴案」氣炸怒轟：不要亂捐錢
藝人郁方上月（27）日現身法院，力挺「剴剴案」最終宣判，替遭虐致死的男童剴剴聲援。如今郁方在臉書轉發韓國啦啦隊女神李雅英行善捐29萬台幣給兒福聯盟的新聞，直言自己聞此快要氣死，呼籲名人做善事要睜大眼睛。蔡維歆
身價8億百歲阿公閃婚 子孫急搶人雙方互告
社會中心／綜合報導台北市一名102歲王姓長者近日與照顧其長達27年的68歲賴姓女看護完成結婚登記，讓子女情緒激動。家屬趁老翁外出就醫時，直接將坐在輪椅上的他迅速帶離現場，引發警方注意並介入了解。王姓家屬指控，該名看護疑似覬覦老翁名下市值約8億元的不動產，才促成婚姻關係。事後，賴女及王男新聘請的越南籍看護皆對家屬提告傷害、強制與妨害名譽。
鄰居全看在眼裡！102歲人瑞娶看護 日常「恍神聽不懂」內幕全曝光
台北市驚傳8億人瑞祕婚爭產風暴！102歲王姓人瑞與68歲賴姓看護，在家人不知情下登記結婚。子女控訴賴女趁父親失智「騙婚」侵吞8億身家及已轉移的2億資產，並在醫院上演搶人衝突。鄰居證實王翁精神狀態「時好時壞」，常恍神聽不懂人話，認知能力受損。戶政事務所表示依法受理，無權否決。目前王翁已由子女接回，家屬將訴請婚姻無效並追討資產。這場牽動數億資產的豪門爭奪戰，真相待司法釐清。
習近平急電川普普丁救權位？軍中爆軟抵抗 專家驚揭：恐突襲金馬祭旗
中共領導人習近平近期罕見同日致電美俄元首，並對美承諾大規模採購，外界解讀此舉為在軍委人事案卡關、黨內「軟抵抗」之際，習近平試圖透過外交鞏固權力。專家分析，這是習近平「出口轉內銷」策略，旨在壓制內部異音。儘管有評論員認為習近平仍掌大權，但值得警惕的是，專家示警若內部壓力鍋引爆，北京恐對金門、馬祖發動「有限軍事行動」，以轉移國內焦點並鞏固領導威信。台灣應嚴肅看待此潛在台海風險，持續提升國防實力，應對中共可能採取的極端劇本。
今年最強寒流深夜殺到！全台3波降溫「這天最凍」 低溫下探8℃
寒流逐漸靠近台灣，氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，目前冷空氣已經到達華中地區，寒流即將在今（6）日深夜影響台灣，週六（7日）中午北部氣溫驟降至14-16度，週日（8日）晚間全台急凍，台南以北低溫剩8-10度，高屏及台東11-13度，空曠地區恐再降2-3度，務必加強保暖。
大S逝世週年…范瑋琪墓前脫口「1句」！網淚崩：這樣才是真正的朋友
女星大S（徐熙媛）於2025年過年期間與家人赴日旅遊，感染流感併發肺炎，短短5天便撒手人寰，享年48歲。大S的紀念雕像於逝世一週年之際揭幕，眾多藝人紛紛前往墓前悼念。然而，范瑋琪卻因為脫口一句話，再度引發網友關注。
南亞科、華邦電恐無緣MSCI！外資打臉傳聞 點名1檔「AI測試黑馬股」
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導市場近日盛傳南亞科（2408）、華邦電（2344）有望被納入MSCI新成分股，多家本土法人相繼點名看好，不過美系外資高盛最新報...
咖啡居然是誠實豆沙包！喝下去就能看出你的肝臟代謝能力
你是否喝幾口咖啡就心跳加速，甚至晚上睡不著？不是你太敏感，而是你的身體藉由咖啡說話，就像吃了「誠實豆沙包」，咖啡一下去，就會直接把你的肝臟代謝能力攤在眼前，讓你不用做檢查，就知道自己對咖啡因刺激的承受力到哪裡。
威力彩11.5億待開獎！專家點名4生肖偏財旺
威力彩11.5億待開獎！專家點名4生肖偏財旺
寒流發威低溫探5℃！10縣市亮橘橙「非常寒冷」 今晚4地防大雨
寒流來襲，週日至週一（8-9日）清晨最冷，中央氣象署指出，期間北部及宜蘭低溫下探5至10度，中南部約7至10度。週六晚至週日清晨基隆北海岸、大台北、宜蘭、花蓮山區有局部大雨，高山地區也有降雪機會。
最新新竹縣長民調陳見賢領先 黨外大勝鄭朝方、黨內比下徐欣瑩
[Newtalk新聞] 2026新竹縣長之爭，竹北市長鄭朝方被視為民進黨陣營的最有力人選，國民黨陣營則內部競爭激烈，立委徐欣瑩與新竹縣副縣長陳見賢初選之勝尚未落幕，但《鋒燦傳媒》今（6日）公布最新新竹縣長民調，結果顯示，若由陳見賢出馬，將以50.3％支持度大勝鄭朝方的31.1％支持度，若由徐欣瑩出線，同樣能以43.8％支持度勝過鄭朝方的35.9％。 該份民調顯示，陳見賢對決鄭朝方，雙方民調差距高達19.2%，若由徐欣瑩對決鄭朝方則雙方差距僅7.9％；且在黨內互比民調中，陳見賢同樣以以41.8％支持度勝過徐欣瑩的33.8％支持度。 但進一步交叉分析顯示，從政黨傾向來看，在陳見賢與徐欣瑩的黨內互比中，徐欣瑩的民眾黨選民支持度以44.8％支持度勝過陳見賢38.8％；陳見賢則在泛藍選民獲得較高的支持度47.5％支持度，明顯高於徐欣瑩的35.5％。 而陳見賢與徐欣瑩之間的國民黨新竹縣長初選之爭，國民黨中央已定調將以民調占比70％、黨員投票占比30％的「七三制」決定結果，但徐欣瑩抗議制度不公，讓政壇仍關切，若初選結果對徐欣瑩不利，徐是否有脫黨參選的可能性。 該份民調由循證民調有限公司執行，該民調以
102歲人瑞閃婚兒孫懵了「2證人是看護兒、好友」藏玄機 律師曝唯一解方
台北市一名102歲王姓人瑞與照顧他27年的68歲賴姓女看護登記結婚，引爆家屬在醫院上演搶人大戰。家屬質疑賴女利用老翁精神狀況不佳狀況辦理結婚登記，好取得老翁高達8億的財產。對此，律師李怡貞表示，唯一能走的只有離婚，漫漫長路的離婚訴訟。
50歲運將「愛吃1食物」害慘肝腎！吞下致癌物 醫：粉末比整顆更危險
粉末狀食物若結塊，不建議繼續食用。腎臟科醫師洪永祥分享，一名50歲計程車司機平時身體健康，沒有病毒性肝炎或脂肪肝，某天突然感到疲累，尿液顏色如濃茶，趕緊送醫檢查，不只肝指數飆高，腎功能也出現急性損傷，詢問飲食習慣，發現元兇是他正在食用的結塊花生粉，不知不覺中吃下致癌物黃麴毒素。
煮完開水別直接喝！醫揭「多1動作」微塑膠狂降90% 護心血管、大腦
近年研究陸續指出，飲用水中可能含有微塑膠顆粒。家醫科醫師陳欣湄表示，雖然目前塑膠微粒對人體健康的長期影響尚不明確，但日常仍需多加留意。她建議，飲水前可先將水煮沸，靜置後再過濾，有助於降低水中的塑膠微粒含量；此外，盛裝飲用水時，建議優先選擇玻璃或不鏽鋼容器，避免高溫熱水長時間接觸塑膠材質。
酷龍姜元來陪具俊曄悼念大S！妻「 放閃一舉動」遭轟 原因曝光
女星大S（徐熙媛）逝世滿一周年，丈夫具俊曄參與設計的紀念雕像，日前於金寶山正式揭幕，酷龍成員姜元來即使行動不便也親自飛來台灣，陪伴多年摯友具俊曄思念大S。未料返韓後，相關貼文卻意外掀起討論。記者林汝珊
蔣萬安輔選腳步恐被她拖住？吳子嘉斷言台北市長選舉結果：百分百投這人
2026九合一大選將在11月28日舉行投票，領先一步展開縣市長提名作業的民進黨，近日正式提名屏東縣長周春米、澎湖縣長陳光復競選連任，在台南、高雄激烈初選結果出爐後陸續完成布局，然而在首都台北市方面，雖有壯闊台灣創辦人吳怡農表態參選，但綠營人選至今遲未確定。媒體人吳子嘉5日在直播節目中提到，從許多調查看，台北市長蔣萬安百分百會當選。國民黨主席鄭麗文日前接受《經......