距離大聯盟更接近！「怪力男」李灝宇、莊陳仲敖進入40人名單

[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導

台灣旅美棒球選手今（19）天傳出好消息，效力於美國職棒大聯盟（MLB）底特律老虎隊的「怪力男」李灝宇，與效力於運動家隊的投手莊陳仲敖，都被球團放進大聯盟的40人名單中，登上大聯盟的機會增加，兩人都有機會成為下一位出戰大聯盟的台灣好手。

「怪力男」李灝宇被底特律老虎隊放進大聯盟40人名單，距離大聯盟更進一步。（圖／美聯社）

特律老虎隊今日宣布，將3位3A球員：22歲的李灝宇、野手克魯茲（Trei Cruz）、捕手瓦倫西亞（Eduardo Valencia），以及2A的捕手利蘭佐（Thayron Liranzo）和投手米勒（Jake Miller）放入大聯盟40人名單中；至於運動家隊也將位於2A、25歲的莊陳仲敖放入40人名單中。

廣告 廣告

據了解，李灝宇及莊陳仲敖進入大聯盟40人名單，都是球團避免遭別隊以「規則五選秀」(Rule 5 Draft)挑走。規則五選秀是MLB避免球團在小聯盟囤積優秀球員而設立，在每年冬季會議的最後一日舉行，各隊可選其他球隊小聯盟中保護名單外的年輕球員。其中18歲前簽約的球員，須在5個球季內進入40人名單，19歲以後簽約球員則須在4個球季內受保護，否則即符合規則五選秀資格。

本季李灝宇在小聯盟3A出賽126場，在497個打數中敲出121支安打，其中包含14發全壘打，貢獻61分打點，打擊率2成43，另外也有跑22次盜壘成功。莊陳仲敖本季在小聯盟2A則出賽28場，其中有26場先發，戰績6勝11敗，總共投145.2局，獲得145次三振、失79分（當中有66分為責失分），防禦率為4.08。

除了李灝宇及莊陳仲敖外，另外，今年曾登上大聯盟，效力於匹茲堡海盜隊的野手鄭宗哲，以及效力於舊金山巨人隊的投手鄧愷威，都在大聯盟40人名單內。

更多FTNN新聞網報導

MLB／藍鳥單局灌9分轟垮道奇！相隔1萬多天奪下世界大賽首勝 大谷翔平2分砲做白工

MLB／道奇球場為何成打者天堂？蒙西幽默答：可能因為有翔平吧

林維恩旅美首季三級跳！火速升上運動家2A 與莊陳仲敖當隊友

