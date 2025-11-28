距離市長選舉投票「純一冬」 何欣純發布圖卡大玩諧音梗

民進黨台中市長候選人何欣純在社群發文，以她的名字中的「純」大玩諧音梗「純一冬」。 圖：何欣純競選辦公室/提供

[Newtalk新聞] 距離 2026 年台中市長選舉投票日剩下整整一年時間，民進黨台中市長候選人何欣純今（28）日在社群發文以她的名字中的「純」大玩諧音梗「純一冬」，她表示，一年後的現在，將是台中市長選舉的投票日，也是翻轉台中的新起點。

何欣純說，在提名記者會那天的致詞，感謝主席、選對會、中執會的選擇，覺得這次提名何欣純的眼光真的很好。何欣純願意傾聽，願意帶頭打拚，願意站出來守護台中，對台中有滿滿的能量，也有很多待突破的問題和挑戰。

她表示，「過去台中 29 區都有何欣純的足跡腳印，未來 2026 年、甚至以後會留下更多努力為台中的成果，何欣純會協助產業，把機會資源爭取在台中，在家鄉規劃台中各區均衡的建設，台中全心全意的給何欣純來發揮，讓台中可以被看見。」

何欣純說：「今天，距離明年 1128 台中市長投票日『純一冬』，何欣純服務台中的心願更堅定，更充滿信心、也有決心，請各位一起為何欣純加油！」

