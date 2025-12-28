距離震央最近「宜蘭卻僅測出4級」 陳文山：震源深度較深

台灣東部海域27日深夜11時5分發生規模7.0地震，宜蘭縣最大震度4級，對此，台灣大學地質系名譽教授陳文山解釋，震源深度較深是導致接近震央區域測得震度未如預期強烈的主因。

昨深夜發生7.0強震。(圖/氣象署)

根據《ETtoday新聞雲》報導，陳文山解釋，雖然宜蘭測得的震度與其他地區同為4級，但每個震度級數都有一個範圍區間，宜蘭可能處於4級區間內相對較強的震度。他強調，過去經驗顯示淺層地震較容易造成災害，這次地震深度較深因此影響相對較小。

關於影響地震震度的因素，陳文山說明有三大原因。首先，距離震央或震源越近，震度必然越大；其次，當地土質及底下岩層結構會影響震度大小，平原區若為鬆軟泥沙層，搖晃程度會因盆地效應而加劇；此外，建築物高度也會造成差異，高樓層與低樓層的感受度並不相同。

針對宜蘭外海地震特性，陳文山指出該區域常見2種類型地震，第一種是深度60公里以上的隱沒帶地震，由板塊隱沒到深處所致；另一種是深度30公里以內的淺層地震，主因地殼破裂形成。

陳文山表示，台灣從1896年就有地震儀，是世界上紀錄地震時間相對長的國家。規模7以上地震若震央在陸地上就容易造成災害，台灣過去100年大約發生10次左右，平均10至20年一次，但沒有一定規律。上次是2024年花蓮0403地震，再往前則是1999年921地震，兩者間隔20幾年。

陳文山也特別提醒，淺層地震較容易對地表產生災害，過去100年宜蘭外海地震所產生的災害，都是由深度30公里內的地震所造成。

