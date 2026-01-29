距離霍諾德登頂最近的距離 台北101開放460公尺天際線

台北101近日重新打造第101層樓雲端秘境並對外開放「Skyline天際線460」，台北101表示，這是距離Alex登頂最近的地方。(記者楊雅民攝)

〔記者楊雅民／台北報導〕美國傳奇攀岩家艾力克斯霍諾德(Alex Honnold)徒手攀登上台北101大樓508公尺的塔尖，台北101近日也重新打造第101層樓雲端秘境，並對外開放「Skyline天際線460」，台北101表示，這是距離Alex登頂最近的地方。

台北101董事長賈永婕表示，台北101有一個比101層樓要高的地方叫「Skyline天際線460」，與Alex登上的台北101塔尖高度508公尺沒差多少，開放給所有遊客可以在安全的制高點，和Alex一樣的視角俯看台北市，親身感受Alex登頂那一刻的感受。

「Skyline天際線460」位於460公尺高，是全亞洲最高的戶外觀景平台，國內外的旅客都可沿著戶外高空步道漫步，欣賞360度無遮蔽、全視野的大台北城市美景，遠望群山稜線與台北盆地的地形層次，俯瞰城市街景與蜿蜒河道。

台北101表示，遊客要登上「Skyline天際線460」需先預約，每人費用3000元 ，若天氣不佳，台北101會視情況暫停開放。

台北101在第101樓，邀請花藝大師、CNFlower西恩創辦人凌宗湧策畫。(記者楊雅民攝)

台北101也同步於第101樓推出年度特展《蕨蘭之美 FERNS AND ORCHIDS OF FORMOSA》，特別邀請花藝大師、CNFlower西恩創辦人凌宗湧策畫，以台灣蕨類與蘭花的姿態與生命力為靈感，將自然的細膩之美帶入城市之巔，重新為101樓換上嶄新樣貌，打造宛如雲端秘境的觀景體驗。

配合《蕨蘭之美》策展，台北101並攜手kafeD德式冠軍咖啡，於101樓層推出101F 蕨蘭秘境雙人限定午茶體驗組；同時與台北101首次與臺北捷運公司合作，推出「台北101觀景台×臺北捷運一日暢遊套票」。

每套售價990元，內容包含專屬設計、具收藏價值的悠遊卡與台北101觀景台門票，悠遊卡除具備臺北捷運一日票功能外，亦內含150元儲值金，一卡在手即可輕鬆暢遊臺北。

