距離「末日」僅剩85秒！ 川普政局、中國對台威脅加速

由美國「原子科學家公報」自1947年設立的虛構時鐘——末日鐘，用來象徵人類距離自我毀滅的距離。最新數據顯示，末日鐘只剩85秒，比去年快了4秒，創下史上最接近午夜的紀錄。專家指出，川普政局變化、中國對台威脅等因素，使全球災難風險持續升高。

原子科學家公報執行長亞歷珊卓·貝爾表示：「每一秒都很重要，而我們快沒時間了。」

27日，原子科學家將末日鐘撥得比以往任何時候更接近午夜，設定在午夜前85秒，比去年提前4秒，已接近理論上的湮滅點。

科學與安全委員會主席丹尼爾·霍爾茲指出：「世界末日時鐘距離午夜僅剩85秒，去年我們曾警告世界岌岌可危，各國需要改變方向、開展國際合作，但不幸的是，各國做了相反的事。」

這是過去4年中，科學家第3度將末日鐘朝午夜調快。美俄之間，最後一個能約束核武的條約——新戰略武器裁減條約，將在2月5號到期。

霍爾茲警告：「半個多世紀以來，將首次出現沒有任何力量能夠阻止核軍備競賽失控。」

此外，川普重返白宮後，西半球緊張局勢升高，亞洲局勢亦不穩，包括朝鮮半島問題與中國對台威脅。專家點名四大危險因子：氣候、戰爭、生物安全以及逐漸失控的AI。

諾貝爾和平獎得主瑪麗亞·雷薩指出：「我們正經歷一場資訊末日，這場末日由主宰我們生活的科技造成。」

不過末日鐘的時間並非只能單向前進。如果各國攜手合作，末日鐘仍有機會倒退，也象徵人類有機會遠離毀滅。

