距離AI泡沫還早？李鴻基揭投資人沒注意到的部分：現在還是理性市場

在AI快速發展的背景下，外界對AI產業是否過熱，甚至可能形成泡沫的討論持續升溫。對此，寬量國際執行長李鴻基表示，泡沫的產生通常不是在大家非常擔心的時候，往往是在不知不覺、全面性樂觀的氛圍中出現。他也用比喻形容台灣的AI發展，如同鐵路網絡建設，「我們正從台北開始往屏東建鐵路的過程，今天鐵道還只鋪到桃園而已。」

李鴻基在風傳媒節目《下班國際線》指出，台灣目前有超過1000家企業正逐步轉型為台積電供應鏈的一部分，他預估，在未來10年也就是2035年，這些公司的總市值將可能成長超過10倍，達到約1.4兆美元（約43.95兆新台幣）。在台灣其他硬體供應鏈，很多公司本來不是AI供應鏈，就如同在台積電供應鏈裡面，事實上，80%看到的台積電供應鏈本來屬於是面板、印刷電路板的供應鏈，或是跟半導體不相關的化工公司，但因為台灣在AI所產生非常特殊的世界跟歷史上的定位，帶動所有對於AI的成長跟相關供應鏈，像大吸盤一樣會不斷把這些公司吸進去。

AI泡沫何時出現？李鴻基：現在還是非常理性的市場

李鴻基說道，AI在供應鏈上，不斷會有生產上的問題，可以相信會有各種不同公司投入幫忙，讓這個供應鏈更順暢，而想要解決這個問題，不是一個短期的事情，可以預期有更多公司會直接或間接加入整個AI供應鏈的過程。

主持人提到，每一次比如甲骨文、博通、CoreWave股價上上下下時，就一定會有人跳出來說太樂觀了，AI終究會泡沫，就像網際網路泡沫一樣。李鴻基回應，當公司主動公告了這些季報，或公司看到的一些現象，然後資本市場給公司反應，起碼證明一件事情：「市場是理性的，市場沒有泡沫。」李鴻基解釋，泡沫的產生，通常不是在非常擔心有泡沫的時候，它的產生通常在不知不覺、全面性樂觀的時候，根據自己多年經驗，現在還是非常理性的市場。

李鴻基：AI供需呈現「需求大於供給」

李鴻基表示，事實上，從3年前到今天為止，在AI或AI相關整個市場演進過程中，整體而言，不好的消息對於股價的波動、影響，會發現越來越小，或是修正過來的速度越來越快，所以今天基本上越來越像是一個對於長期認為越來越會發生，但它所產生的季度性或季節性的變動，中間的波動越來越小。

李鴻基坦言，當然這不是一個投資建議的看法，他只是基於目前觀察到的AI供應鏈現況提出看法。特別是在台灣，我們擁有全球最集中、最完整的AI供應鏈資訊與數據，仔細分析會發現，其實AI供應鏈還有很多問題是沒有被克服的。

李鴻基說明，在美國或者比較終端的市場，我們看到是很大量的需求端，可是如果往供給端來看，需求端那邊不用講，大家不斷做資本支出的投入，可是國際投資人可能比較沒有看到在需求端這邊還有很多空間，需要不斷地改良，因為太多可以改良的地方，以至於說目前的供需是一個「需求大於供給」的情況。

主持人提問，如果用一個比喻來說，能否讓大家了解目前台灣在供給端大概處於什麼位置？李鴻基說，他引用一位朋友在私下會議中的比喻，將整個AI基礎建設與未來經濟發展比喻成19世紀美國鐵路經濟的發展——總要先鋪好鐵路，各地的經濟活動才會啟動。李鴻基指出，台灣目前仍處於「鋪鐵路」的階段，把台灣這座島比作鐵路網絡，他形容：「我們正從台北開始往屏東建鐵路的過程，我們今天鐵道還只鋪到桃園而已。」

