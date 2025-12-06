距露營區僅350公尺！南投山區熊出沒注意 仁愛鄉兩部落首見黑熊蹤跡 林保署示警

距露營區僅350公尺！南投仁愛鄉兩部落首見黑熊蹤跡。林保署提供

台灣黑熊活動範圍持續擴大！林業及自然保育署南投分署連續在本月4日、5日，都接獲南投仁愛鄉南豐村眉溪部落及翠華村翠巒社區居民通報，分別目擊到台灣黑熊出沒。值得注意的是，這是兩個地區首次有黑熊的正式紀錄，且距離露營區僅350公尺！林業保育署已緊急啟動監測與宣導工作，呼籲民眾，尤其是露營和登山愛好者務必提高警覺，落實防熊措施。

林保署南投分署指出，今年11月9日在馬列霸部落進行宣導活動時，居民曾反應約兩個月前，曾在南豐村一帶目擊到黑熊，南投分署立刻派員前往現場架設紅外線自動照相機監測，迄今相機均未拍到黑熊，但就在本月4日，有南豐村村民通報於2日晚間巡視水管路時，發現對岸山壁有一隻台灣黑熊，目擊地點海拔高度為1025公尺，黑熊見到人便立即往邊坡跑離。

南投分署示警，該地點附近有茶園，距離一處露營區僅約350公尺！為確保遊客安全，南投分署已立即聯繫營區業者，要求移除營區內的蜂箱，避免吸引黑熊，並加強宣導，要求遊客將所有煮完的食物和廚餘妥善收妥，避免氣味外洩引熊上門。同時分署也於現場增設紅外線自動相機並加強巡邏。

不料，昨天南投分署再接獲通報，在仁愛鄉翠華村翠巒社區，約海拔1731公尺的北港溪上游對岸山壁處，同樣目擊到一隻台灣黑熊活動，該區域同樣以茶園居多。

面對連續的黑熊現蹤，南投分署埔里工作站已迅速展開行動，今將前往當地向村長與居民提供熊鈴、防熊噴霧等防熊物品及宣導摺頁，並規劃相關監測作業，強化部落自主防範能力。

另外，遊客進入山區務必遵守「友熊山林」守則，包括妥善保存食物及廚餘、減少夜間外出，儘量避免夜間單獨在戶外遊蕩。登山應結伴，並攜帶熊鈴或可發出聲響的器具，用聲音提醒黑熊避開；若不幸遇見黑熊，切記保持冷靜與距離，避免靠近或追逐拍照。

林保署強調，民眾若有目擊黑熊、黑熊入侵或遭誤捕受困等情事，請立即撥打1999或0800-000-930（您您您救山林）通報。相關防熊資訊，可閱覽南投分署的「友熊山林 友你友我」摺頁（https://reurl.cc/DqmlYN）。



