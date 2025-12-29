距鵝鑾鼻約5海里軍演 中共稱突破台灣領海

大陸官媒宣稱，軍演位於鵝鑾鼻正南方向約 5 海里，已突破台灣所謂的 12 海里領海線，是本次軍演的最近距離。（圖／東部戰區）

這次中共解放軍的「正義使命-2025」圍台軍演，強調對台灣「越勒越緊」，從官方公告的座標經緯度來看，也的確證實，中共實彈射擊區域，已直接劃入台灣本島12海里領海範圍內。軍事專家分析，軍演最近距離，是在鵝鑾鼻正南方約5海里處，代表中共對台軍事施壓，恐怕進入了「否定主權」的實質執行階段。

大陸官媒宣稱，軍演位於鵝鑾鼻正南方向約 5 海里，已突破台灣所謂的 12 海里領海線，是本次軍演的最近距離。（圖／東部戰區）

多艘驅逐艦、護衛艦，還有殲 20 轟炸機，在台灣周邊進行區域制空、搜潛反潛等科目演練。中共解放軍東部戰區 29 號上午突襲式實施環台軍演後，發布最新影片，號稱已封鎖台灣北、中、南、東，不只進逼，更要奪取制權，阻止台獨勢力竄逃。

廣告 廣告

解放軍東部戰區影片指出：「我已跟隨海軍編隊，抵達台島以東相關海域。」台北市長蔣萬安才參加完上海雙城論壇，28 日晚間 6 點多回到台灣，結果前腳剛走，隔天一早中共解放軍就宣布要圍台軍演。解放軍東部戰區新聞發言人施毅陸表示，於台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東，組織「正義使命－2025」演習。

一個一個標出台灣位於基隆、高雄、台東的重要港口衛星空照圖，解放軍要凸顯對台灣對外運輸海空域已牢牢掌握。另外，大陸官媒還將歷年圍台軍演，包括 2022 年美國前眾議院議長裴洛西訪台後的首次軍演、2024 年 5 月的「聯合利劍 2024A」、10 月的「聯合利劍 2024B」範圍示意圖層層套疊，強調對台灣越勒越緊。大陸官媒宣稱，位於鵝鑾鼻正南方向約 5 海里，相當於陸地距離 9 公里處，已突破台灣所謂的 12 海里領海線，是本次軍演的最近距離。

台灣民眾表示：「我覺得他們應該就是做這些演習，就是想要嚇唬我們吧，就是威嚇我們，因為以前也蠻常發生這種類似的演習。」中共再度軍演後，外媒路透社在台北街頭訪問民眾看法，但對於對岸一貫的文攻武嚇，台灣民眾表示無感。大陸外交部在自家微信公眾號最新發文警告，美國武裝台灣，是向台獨分裂勢力和外界發出嚴重錯誤信號，將加速把台海推向兵凶戰危的境地。

更多 TVBS 報導

國軍緊盯中共！F-16、田單號巡防艦出動 海空監偵畫面曝光

做給美日看？路透：中國軍演目的首度為「嚇阻外部軍事介入」

圍台軍演登微博熱搜！央視曬4次軍演圖嗆：圍島鏈條越勒越緊

中共解放軍又圍台實彈軍演！ 2架共機疑「現蹤台海北部空域」

