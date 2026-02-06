距18歲僅11天！台中茶行遭20多槍掃射 少年送少觀所收容

昨天（2/5）發生在太平區中山路三段的茶行槍案，玻璃門窗留下20多個彈孔，所幸茶行尚未營業，無人傷亡。而槍手為17歲少年，距離18歲生日僅差11天，今天凌晨，台中地院依《少年事件處理法》裁定送至少年觀護所收容。

昨天上午太平區一間茶行發生槍擊案，犯案槍手為僅17歲的少年。（圖／中天新聞）

案發當時，昨上午10時許，少年搭乘多元計程車抵達茶行附近，下車後刻意左右張望、避開監視器角度，隨即掏出改造長槍朝茶行門面與外牆連續射擊。

目擊民眾指出，短短數10秒內傳出密集巨響，宛如放鞭炮般「劈哩啪啦」作響，附近居民起初誤以為店家提前慶祝新年，沒想到是真槍實彈掃射。更令人不寒而慄的是，少年在第一個彈匣卡彈後，當街冷靜更換第二個彈匣繼續射擊，直到子彈用盡才離去。警方研判，一個彈匣可裝30顆子彈，若兩個彈匣裝滿可達60顆，但從玻璃上找到大小不同的20多個彈孔來看，彈匣應是沒有裝滿。

廣告 廣告

少年於5日夜間經太平警分局移送地院，今凌晨護送至少觀所收容。（圖／中天新聞）

少年開完槍後遂攜帶涉案長槍跨區前往第四分局投案。弔詭的是，少年戶籍在太平、在北屯租屋，卻選擇較遠的四分局投案，動機啟人疑竇。

警方表示，少年製作筆錄時異常冷靜，辯稱開槍原因是日前與茶行員工酒後發生糾紛，心生不滿才持槍洩憤，而槍枝是已故友人所有。然而真正開槍動機、槍枝來源等細節卻避重就輕，有所保留，似乎意圖一肩扛責，此槍案疑點重重，警方持續釐清案情。

台中地院指出，少年於5日夜間經台中市警局太平分局移送本院，本院值班法官訊問後，認少年涉有違反《槍砲彈藥刀械管制條例》等事實，其行為危害社會秩序，應對少年進行身心評估及行為觀察，並提供鑑別報告。於斟酌少年家庭生活狀況後，認責付顯不適當，依少年事件處理法第26條第2款規定裁定「收容」，已於6日凌晨護送少年至台中少年觀護所收容。

延伸閱讀

WBC/8旅美球星2A起跳 大聯盟記者評中華隊成黑馬

WBC/中華隊真要注意！ 日韓陣容太犯規

WBC/中華隊30人名單出爐 帶16投、小將林維恩參戰