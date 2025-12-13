跟上停砍公教年金修法 藍委將提《陸海空軍軍官士官服役條例》修正

前海軍司令上將、國民黨立委陳永康。（本報資料照片）

立法院昨（12）日三讀通過停砍公教年金修法，要求所得替代率不再遞減，並回溯至2023年，國民黨立委陳永康今（13）日宣布，為因應公教年改案通過，即研擬《陸海空軍軍官士官服役條例》修正以維國軍退役官士權益，修正重點為「退役人員配合現役人員同步檢討與調整年金給付，每3年應予檢討並調增」。

陳永康表示，《陸海空軍軍官士官服役條例》第39條條文修正，已於第一會期113年4月26日一讀付委，修正重點為「退役人員配合現役人員同步檢討與調整年金給付，每三年應予檢討並調增」，所持立場即軍人因任務特性不同，要讓國家重視軍人任務特性，遂不論現役與退役，堅持調薪要同步調整，社會各界應重視軍人全時工作付出的辛勞。

他指出，《陸海空軍軍官士官服役條例》第26、46條條文修正，內容旨為「優惠存款停止調降」等條文修正，考量軍人分十年調降項目為優惠存款利息，未涉及所得替代率，故公、教修正通過後之方向，軍人年改應另就其待遇基準，通盤檢討並取得團體共識後再予修正較妥，且更能維護退伍軍人權益之旨意。

陳永康指出，已多次與國防部、輔導會就維護退除役軍人及眷屬權益舉行法條與執行現況溝通，與行政機關爭取相關權益，同時也多次與中央軍事院校退軍們溝通，並向行政機關說明軍人因任務特性不同其他職業，是以生命捍衛國家生存為宗旨，國家應以最大照護現役與退役軍人，望國家能重視退伍軍人因年改在權益上的損失。

陳永康強調，將於15日與國軍退役各社團代表們研討後續推動法條的意見，以求一致之共識；後續將再與黨團說明，並向立法院長韓國瑜與國民黨主席鄭麗文報告，軍人年金改革勢在必行，陳委員將繼續努力為同袍爭取該有的權益。

