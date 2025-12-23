跟上嘉義市！「這縣市」也加碼普發「5千元現金」 過年前就領得到

即時中心／徐子為報導



繼嘉義市拍板要全市民普發6000元後，新竹市政府也宣布，市議會已於本月2日三讀明年市府總預算，並訂於1月24日啟動全市實體現金發放作業，只要是在今年9月30日前設籍竹市的市民，就可望在農曆年前順利領取5000元紅包，活絡經濟，讓市民安心過好年。





新竹市府表示，為協助市民減輕負擔、提振消費，並帶動地方產業動能，市府編列預算，啟動「因應美國關稅政策振興經濟消費金發放實施計畫」，期望透過發放新竹市民每人5000元消費金，帶動內需擴張，協助國內經濟穩健度過不確定的國際環境。



市府表示，此次發放市民每人5000元消費金，預估受惠人數超過45萬人，盼能提升民眾消費意願，進一步帶動餐飲、零售、夜市、觀光與服務業等在地產業景氣循環，相關局處已著手研議發放方案，包含65歲以上長者免申請，以既有社會福利系統帳戶，直接發放入戶。其餘市民發放方式預計會比照「投開票所」，讓市民就近領取，詳細發放方式仍待市府進一步公告。





