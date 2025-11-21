跟上國際趨勢普發「全民安全指引」 林飛帆：全民有準備台灣就更安全

記者劉秀敏／台北報導

國安會副秘書長林飛帆視察「台灣全民安全指引」發放狀況（圖／翻攝自林飛帆臉書）

國防部今年9月發行《台灣全民安全指引》，經過改版與精修，本月19日展開全台家戶普發作業，預計於明年1月5日完成發放。國安會副秘書長林飛帆近日也至現場視察發放狀況，他表示，發放這本「小橘書」的目的，是讓全國民眾都能更清楚緊急時刻的避難須知，以及自救、互救的資訊，這是必要的工作，也是國際社會正共同推動的趨勢。雖然台灣的步伐比許多一樣遭遇威權軍事威脅的國家慢了一些，不過總是為時不晚，現在開始準備，就能建構更強韌的社會，更有力量的國家，也更能嚇阻敵人威脅，「全民有準備，台灣就更安全！」

「你檢查家裡的信箱了嗎？」林飛帆在臉書發文表示，政府正在向全國九百多萬家戶發放《臺灣全民安全指引》，只要設有戶籍的家戶都能收到這本小橘書。目的是讓全國民眾都能更清楚緊急時刻的避難須知，以及自救、互救的資訊。這是必要的工作，也是國際社會正共同推動的趨勢。

林飛帆指出，長期處在俄羅斯軍事威脅下的國家，如芬蘭、瑞典、波羅的海三小國均有發行政府出版印製的全民防衛手冊。瑞典去年也更新了手冊，一樣家家戶戶普發，而瑞典人民將此視為必要的須知。更重要的是，瑞典從1943年以來，直到現在，每一版的全民防衛手冊，都告訴瑞典人民，一旦瑞典遭到武力攻擊，瑞典人不會放棄抵抗，更不可能投降。

林飛帆提到，就在今天（20日），法國政府也正式發表給全法國民眾的安全指引，書名叫做Tous Responsables ，意思是，「人人有責」，非常直白了當，而法國手冊內容涵蓋核攻擊、侵略、恐攻、天災等給民眾的指引，也與台灣一樣有給民眾的物資儲備清單推薦。台灣也接上了這個國際趨勢。

林飛帆表示，雖然確實，我們的步伐比許多一樣遭遇威權軍事威脅的國家慢了一些。不過，有開始，總是為時不晚。現在開始準備，就能建構更強韌的社會，更有力量的國家，也更能嚇阻敵人威脅。

林飛帆指出，昨天，手冊正式發放，我也與內政部的同仁前去台北市的幾個里，視察發放狀況，非常感謝所有里長、里幹事、公所同仁的協助。這份《安全指引》將分四梯次，於明年1月5日前完成全國發放。若已經拿到，歡迎也拍照上傳讓更多人知道這份資訊；若還沒拿到，請不要擔心，可以想居住地里長、里幹事、或區公所詢問，若是有不慎遺失，或是因故沒有拿到，也請向區公所詢問，「全民有準備，台灣就更安全！」



