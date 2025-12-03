跟上學長曹佑寧！「平鎮校草」張宥鈞離開職棒 出演12強電影《絕勝》

記者陳宣如／綜合報導

離開中華職棒一年的22歲前富邦悍將外野手張宥鈞，昨（2）日在社群平台發文，分享近期的心路歷程，並透露自己已參與12強改編棒球電影《絕勝》的拍攝，正式以演員身份回到大眾視線。他也是繼曹佑寧之後，第二位從平鎮高中棒球員轉型成演員的校友。

前富邦悍將張宥鈞(左）成為演員，出演12強電影。（圖／翻攝自IG @salala.83）

張宥鈞就讀高中時期，因帥氣外型被網友封為「平鎮高中校草」，畢業後透過中華職棒選秀加入富邦悍將隊，合約期滿後離開球隊，成為自由球員，沒有再加入其他球隊。張宥鈞昨日發文坦言，過去一年他花了很久才真正消化「我不是球員了」的事實，如今，他宣告自己不再是棒球員，而是從站在打擊區，轉換到站在鏡頭前，從打棒球的人˙變成「演棒球的人」。

廣告 廣告

張宥鈞透露，這次拍攝電影《絕勝》的過程，讓他重新走回戰鬥過的球場，每一個場景、每一次揮棒，都讓他想起當球員的時光，感性地寫下「曾經一起在休息室嬉鬧的隊友、在球場上拚命的老朋友，都變成了很珍貴、很深刻的回憶。」並特別在文中標記球員戴培峰與江國豪，直言「因為有你們我才有機會拍這部棒球電影」。

張宥鈞也是繼曹佑寧後，第二位從平鎮高中棒球員轉當演員的校友。（圖／翻攝自IG @salala.83）

張宥鈞談到，拍戲對他來說既新鮮又特別，也讓他重新找回「我是新人、我要拼」的心態。「既然換了一條路，那就好好走。如果之後還有機會拍戲，我一定還想再挑戰。」他在貼文裡感謝導演及所有劇組人員，並表示自己在離開棒球後，走上了一條誰都沒預料到的新道路。

除了分享拍戲心得，張宥鈞也在貼文中提到這段期間重新陪伴家人的感受。他表示，離開球隊後，他第一次能「完整地陪著老婆、陪著孩子」，從整天待在球場的選手，轉變成半夜起來泡奶、早上哄孩子的爸爸。他坦言，現在看著妻子獨自扛起家庭，才理解那份壓力與辛苦，「我老婆才是真正的MVP」。

年僅22歲的張宥鈞去年突然宣布與交往3年的女友結婚，震驚不少球迷。（圖／翻攝自IG @salala.83）

電影拍攝期間，張宥鈞透露妻子帶著兒子回娘家，一肩扛起所有日常，讓他心疼也充滿感謝，如今隨著電影殺青，他開心表示「我終於殺青了！我要去接我老婆和孩子回家了！」感性表示新的旅程才剛開始，因為有妻兒他才走得下去。

張宥鈞說，「我以前以為離開棒球，就是人生的一個句點，但現在回頭看才發現，那其實是一個轉彎、一個開始」，是自己換個方向，並用另一種方式繼續進步，同時分享這一年學會了3件事「陪伴比成績重要、感謝比抱怨更有力量、重新開始不是退步，而是勇氣」，並感謝「那個沒有放棄、願意重新開始的自己」。

更多三立新聞網報導

高志綱12強獲勝！林倪安「當老婆面喊寶貝」 正宮怒：就是希望我知道吧

球迷震驚！統一獅高志綱遭爆外遇「女星林倪安」 女方超扯對話曝光

神複製陳傑憲！宋柏緯扛「台灣隊長」 他自豪撞臉林昱珉：有99％像

曾遭粿粿環抱！曹佑寧談她出軌「很難不看到」 兩人私下交情曝光

