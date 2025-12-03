跟上學長曹佑寧！「平鎮校草」張宥鈞離開職棒 出演12強電影《絕勝》
記者陳宣如／綜合報導
離開中華職棒一年的22歲前富邦悍將外野手張宥鈞，昨（2）日在社群平台發文，分享近期的心路歷程，並透露自己已參與12強改編棒球電影《絕勝》的拍攝，正式以演員身份回到大眾視線。他也是繼曹佑寧之後，第二位從平鎮高中棒球員轉型成演員的校友。
張宥鈞就讀高中時期，因帥氣外型被網友封為「平鎮高中校草」，畢業後透過中華職棒選秀加入富邦悍將隊，合約期滿後離開球隊，成為自由球員，沒有再加入其他球隊。張宥鈞昨日發文坦言，過去一年他花了很久才真正消化「我不是球員了」的事實，如今，他宣告自己不再是棒球員，而是從站在打擊區，轉換到站在鏡頭前，從打棒球的人˙變成「演棒球的人」。
張宥鈞透露，這次拍攝電影《絕勝》的過程，讓他重新走回戰鬥過的球場，每一個場景、每一次揮棒，都讓他想起當球員的時光，感性地寫下「曾經一起在休息室嬉鬧的隊友、在球場上拚命的老朋友，都變成了很珍貴、很深刻的回憶。」並特別在文中標記球員戴培峰與江國豪，直言「因為有你們我才有機會拍這部棒球電影」。
張宥鈞談到，拍戲對他來說既新鮮又特別，也讓他重新找回「我是新人、我要拼」的心態。「既然換了一條路，那就好好走。如果之後還有機會拍戲，我一定還想再挑戰。」他在貼文裡感謝導演及所有劇組人員，並表示自己在離開棒球後，走上了一條誰都沒預料到的新道路。
除了分享拍戲心得，張宥鈞也在貼文中提到這段期間重新陪伴家人的感受。他表示，離開球隊後，他第一次能「完整地陪著老婆、陪著孩子」，從整天待在球場的選手，轉變成半夜起來泡奶、早上哄孩子的爸爸。他坦言，現在看著妻子獨自扛起家庭，才理解那份壓力與辛苦，「我老婆才是真正的MVP」。
電影拍攝期間，張宥鈞透露妻子帶著兒子回娘家，一肩扛起所有日常，讓他心疼也充滿感謝，如今隨著電影殺青，他開心表示「我終於殺青了！我要去接我老婆和孩子回家了！」感性表示新的旅程才剛開始，因為有妻兒他才走得下去。
張宥鈞說，「我以前以為離開棒球，就是人生的一個句點，但現在回頭看才發現，那其實是一個轉彎、一個開始」，是自己換個方向，並用另一種方式繼續進步，同時分享這一年學會了3件事「陪伴比成績重要、感謝比抱怨更有力量、重新開始不是退步，而是勇氣」，並感謝「那個沒有放棄、願意重新開始的自己」。
更多三立新聞網報導
高志綱12強獲勝！林倪安「當老婆面喊寶貝」 正宮怒：就是希望我知道吧
球迷震驚！統一獅高志綱遭爆外遇「女星林倪安」 女方超扯對話曝光
神複製陳傑憲！宋柏緯扛「台灣隊長」 他自豪撞臉林昱珉：有99％像
曾遭粿粿環抱！曹佑寧談她出軌「很難不看到」 兩人私下交情曝光
其他人也在看
吳建豪暴瘦模樣曝光！模樣完全認不出來 F4演唱會合體倒數獨缺他不參加
F4合體登台倒數，成員吳建豪近期在社群曝光一張電梯自拍照，卻因「暴瘦」模樣引發粉絲熱烈討論。他身穿黑色背心準備出門遛狗，手臂線條依舊結實，但臉部明顯消瘦，讓大批歌迷驚訝留言：「不要再瘦了！」、「怎麼突然變老了？」更有人直呼一度認不出他來。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 13
濱崎步「無人演唱會」震撼全球 英、法媒報導：這件事鬧大了
中日關係因「台灣有事」持續緊繃，近來多位日本藝人在中國活動受影響、演出被取消。11月29日天后濱崎步的上海演唱會，在前一天臨時遭中國取消，不過濱崎步仍對著台下1萬4000個空座位，唱完整場並全程錄製。這起事件不只亞洲國家關注，法國、英國媒體也紛紛報導，直言「上海這件事鬧大了！」三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 389
調酒師男友Sam「曬出張惠妹超狂美照」 罕見露出香肩...網友湧入狂讚
張惠妹日前宣布今年12月31日將唱回家鄉，跟A-Lin、戴愛玲等多位歌手，一起陪伴歌迷在台東國際地標海濱公園跨年，接獲消息後許多粉絲馬上訂車票跟住宿，打算跟心愛的天后一起狂歡到天亮。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 4 小時前 ・ 11
參加許瑋甯、邱澤婚宴！柯震東爆喝到爛醉 大字型醉倒躺地照流出
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導上周五（11/28）許瑋甯、邱澤在台北東方文華飯店舉行世紀婚禮，幾乎半個演藝圈都出席，張清芳、藍心湄、關穎、章廣辰、張軒...FTNN新聞網 ・ 8 小時前 ・ 16
劉真逝世5年⋯ 辛龍首露面「正式復出」：好久不見
藝人辛龍2020年因為痛失妻子劉真，自此淡出演藝圈，近期傳出他決定復出，重啟創作，而他2日也發出照片、首度露面，宣布正式復出，參與尾牙和演出。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 103
破冰解心結／獨家！重啟續約談判釋善意 胡瓜破冰民視除夕不缺席
胡瓜與民視先前因節目時段調整與降酬勞導致關係緊張，歷經近1年低溫後，終於出現明顯緩和。據本刊掌握，雙方已正式破冰，《綜藝大集合》續約談判重啟，主持費將維持原有水準每個月200萬元。胡瓜更釋出善意，確定回民視參與除夕特別節目錄製，帶領《大集合》成員錄製運動比賽單元。而且確定的是，今年除夕他仍不會與白冰冰同台。鏡週刊Mirror Media ・ 12 小時前 ・ 57
濱崎步「空場開唱」 外媒：上海鬧大了！
[NOWnews今日新聞]中國因不滿日本首相高市早苗的「台灣有事」相關言論，近期針對日本連番祭出抗議措施，包括呼籲中國人不去日本旅遊、封殺日本藝人，近來日本知名歌手濱崎步在上海開演唱會，突然在前一天被...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 169
世紀婚禮完美落幕！許瑋甯首度發聲了 特別點名這些人：一切都很美好
許瑋甯與邱澤上週五（11月28日）在台北文華東方補辦婚禮，星光雲集、盛大浪漫，被網友形容為「年度最美婚禮」。結束忙碌的宴客行程後，許瑋甯休息兩天之後，1日於IG限時動態首度發文，曝光婚禮現場布置照，對所有幕後團隊及親友的用心表達深深感謝。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 8
李靚蕾出席邱澤許瑋甯婚宴！揭夫妻倆私下相處 感嘆：讓人不得不相信愛情呀
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導李靚蕾2023年與王力宏正式離婚。上月28日她穿著一襲粉色長禮服出席邱澤與許瑋甯的婚宴，昨（1）日她也在社群分享小倆口的甜...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 11
獨家／「老娘不是吃素的」！濱崎步用空場之夜證明什麼是巨星
日本天后濱崎步上海演唱會被迫取消，上萬名觀眾被迫不能親自欣賞偶像演出。場館不能演出，這本是任何歌手都會離開的舞台，但濱崎步沒有。在空無一人的座位前，她依然握著麥克風，照著原版流程，用百分之百的力量開唱。就如《濱崎步的秘密》傳達的「我沒有力量，是你們讓我站在舞台上。」那一夜濱崎步不只是在表演，更是在證明-真正的巨星，沒有觀眾也會賣力唱完。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 46
好心背巨債／獨家！友人跑路留爛攤 王俐人倒楣背上500萬巨債
王俐人近日到火鍋店用餐因打包雞蛋引發熱議，知情人士向本刊透露，今年1月，王俐人借名給友人的日料店「若真間 割烹料亭」當負責人；原以為只是幫忙，沒想到6月友人跑路，宛若人間蒸發，王俐人無端背上500萬元的巨額債務，債主求償無門之下，一狀告上法院。鏡週刊Mirror Media ・ 12 小時前 ・ 50
中職》戰力外「搶手貨」又一人？傳馬鋼吸引複數球隊、兄弟亦盼簽回
各隊60人保留名單公告後，部分戰力外選手已找到新東家，新球季在新舞臺力拚生涯。繼劉時豪、賴智垣轉戰台鋼雄鷹，而林書逸有望和富邦悍將簽約後，中信兄弟名單外的內野手馬鋼，據傳也有不只一支球隊探詢。馬鋼於2020年選秀會第3輪就被中信兄弟選進，以320萬新台幣、60萬激勵獎金的合約條件入隊。加盟近6年，馬自由時報 ・ 2 小時前 ・ 5
離婚王力宏2年！李靚蕾恢單心聲曝 見許瑋甯熱戀：讓人不得不相信愛情
許瑋甯與邱澤上週（11月28日）補辦世紀婚禮，現場滿滿星光，也讓不少親友感動不已。王力宏前妻李靚蕾也受邀，今（1）日在社群分享出席婚宴後的心情，以一段充滿溫度的文字讚歎兩人的愛情，更大方祝福新人「永遠都能像小朋友一樣開心幸福」。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前 ・ 48
許瑋甯、邱澤婚禮太狂！一票人重溫狂刷《當男人戀愛時》隔4年又衝排行
許瑋甯與邱澤因合作電影《當男人戀愛時》擦出愛火，兩人2021年閃電登記結婚，今年迎來寶貝兒子 Ian。上週五（11月28日）兩人低調補辦婚禮，夢幻婚紗、甜度破表的互動在網路掀起極大迴響，被粉絲形容「這部片根本是他們的愛情紀錄片」。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 2 天前 ・ 3
收網友惡毒詛咒留言 黃瑄無奈：這次真的走心了
黃瑄透露自己原本很少細看留言，沒想到一點開就像「打開潘朵拉的盒子」負面情緒瞬間湧出。她一開始看到留言還會想替角色解釋：「其實曉蘭每一個選擇都是有脈絡的，如果從頭一路看下來，就會懂她為什麼會變成今天這個樣子。」但後來也無奈笑說：「想想還是算了，認真就輸了。...CTWANT ・ 1 天前 ・ 16
陳佩琪曝柯文哲最新照片 放話要做這事、怒噴民進黨：此仇永不共戴天
陳佩琪說，和柯文哲吃飯聊天，最常聊的話題還是官司和時事，可以感受到他對去年830莫名其妙被搜索，莫名其妙被羈押一年的憤怒和不滿。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 90
朴正民是誰？寶藏男人的反差帥讓韓國全網淪陷？青龍獎看華莎看到出神的「男主角」
頒獎典禮上的歌舞演出向來是不可或缺的節目，它們不僅能提升娛樂性、延展典禮的情緒層次，也常常成為比獎項本身更讓人難忘的亮點。今年青龍獎也不例外，一段短短四分鐘的舞台，竟讓全網集體暈船——當晚華莎所帶來的最新單曲〈Goomarie claire 美麗佳人 ・ 1 天前 ・ 發起對話
Ella陳嘉樺被問Selina懷二寶回應了！ 「親揭S.H.E跨年合體辦趴內幕」
ELLA陳嘉樺2日擔任公益活動代言人，聊起要珍惜每一刻，忍不住噴淚，現在的她對於工作並不汲汲營營，認為站穩每一步才是最重要的，而今年跨年也決定跟Selina、Hebe及其他山友相約，在她家裡開「垃圾食物趴踢」，決定擁抱、珍惜最重要的人事物。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 2
邱澤婚禮前很焦慮！Lulu「洩雙方私下對話」 見新娘穿拖鞋跑全場做1事
邱澤與許瑋甯在上個月底補辦婚宴，現場眾星雲集，更找來女星Lulu（黃路梓茵）擔任婚禮主持，今（3日）她也發文分享當天的真實感受，表示從第一視角看著許瑋甯跟邱澤，「真的很像是坐在電影院第一排」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 2
沒去許瑋甯邱澤婚禮！楊丞琳「現蹤近況」曝 昔退追她IG爆閨密情變
邱澤與許瑋甯昨（28）日在台北文華東方補辦婚宴，兩人因電影《當男人戀愛時》結緣，2021年低調登記結婚，不過曾是「華岡五人幫」之一的楊丞琳卻未出席，她近來陪伴老公李榮浩前往澳洲巡演，更搖身「暗黑燈光師」，滿臉通紅地看著老公演出，猶如少女般甜蜜害羞。三立新聞網 setn.com ・ 4 天前 ・ 5