跟上摺疊機風潮 金正恩胞妹疑使用中國品牌摺疊機

北韓領導人金正恩胞妹金與正疑似使用中國品牌摺疊手機。翻攝網路



北韓領導人金正恩胞妹金與正近日被媒體發現，使用一款中國品牌摺疊手機。

北韓官媒朝中社週日（12/14）報導金正恩視察一座新落成醫院消息。新聞附上的20多張照片中，金與正手上握著一款疑似為中國品牌智慧摺疊手機。

南韓韓聯社報導指出，雖然從照片中難以辨識該款手機的具體品牌，但貌似是中國手機品牌「榮耀」旗下的「Magic系列」。

據報導，北韓曾以貼牌生產方式在境內銷售中國品牌手機。由於聯合國安理會第2397號決議全面禁止各國北韓出口電子設備，若金與正的手機來自中國，顯然違背聯合國制裁決議。

報導同時指出，這並非是北韓高層首次被發現使用新型摺疊手機。金正恩和其緋聞女友、勞動黨副部長玄松月均曾被拍到疑似使用摺疊手機。

