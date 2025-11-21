跟上賴清德！美國駐日大使貼「吃北海道帆立貝照」 酸：在北京另當別論

國際中心／黃韻璇報導

日本首相高市早苗「台灣有事」說引發中國強烈反彈，日本《共同社》19日報導，中國政府已向日本政府通報暫停進口日本水產品。總統賴清德昨（20）日午間貼出午餐照，是壽司還有味噌湯，有來自鹿兒島的鰤魚和北海道的帆立貝，照片引發廣大迴響。現在就連美國駐日本大使葛拉斯（George Glass）也跟進，在社群平台貼出吃日本海鮮的照片。

繼日前發布旅遊警示後，日媒報導，中國政府19日以「放射線檢驗不充分」為由，向日方通報停止水產品進口，而日本水產品兩周前，才恢復對中國出口。總統賴清德也以實際行動力挺日本，20日賴清德分享自己的午餐照說，午餐是壽司還有味噌湯，有來自鹿兒島的鰤魚和北海道的帆立貝。

美國駐日大使重新分享今年5月吃北海道帆立貝的照片。（圖／翻攝自George GlassX平台）

現在就連美國駐日本大使葛拉斯（George Glass）也跟上這股「力挺日本海鮮」的潮流，20日葛拉斯先是發文提出個人看法，直批「對北京而言，要『改掉脅迫的習慣』並非易事」。葛拉斯也點出，先前中國就已「缺乏正當性地」禁止日本水產品，上次美國挺日本，這次也一樣「我們會再次與我們的盟友站在一起」。

接著葛拉斯在X平台上重新貼出今年5月1日的貼文，表示「週四回顧，上一次北京禁止進口日本海產的情景」。從這則5月的貼文可以看到，當時葛拉斯與美國總統川普的長期顧問米勒（Jason Miller），一起用筷子想用日本北海道帆立貝，並開酸「這是一道完美的開胃菜，但如果你在北京用餐，那就另當別論了」。並附上主題標籤「#seafoodbansucks（抵制海鮮超蠢）」。

