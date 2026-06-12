跟上跳躍的創意思緒！開箱 Youtuber 展榮的家，綻放「萬花筒」般的精彩百變生活！
編輯 黃紹婷｜圖片提供 丰墨設計
小編帶你看好宅
知名 YouTuber 創作者雙胞胎兄弟檔展榮、展瑞，雖然分別住在坪數相同的上下樓層，但從風格到格局規劃，都展現出截然不同的個性。本案為展榮的家，整體以木質調結合工業風元素，形塑沉穩而安定的居住氛圍。設計師不以制式框架定義空間，而是將 25.2 坪住宅打造得如同自由旋轉的「萬花筒」，讓生活能隨著創作拍攝、休憩放鬆與日常聚會，自在切換不同狀態。
玄關以鋼索懸掛黑膠唱片，在入口處形成一道極具個性的唱片牆。從毛絲不鏽鋼櫃體開始，動線一路延伸至客廳唱片牆，再銜接餐廳大中島，讓空間在視覺上自然流動、彼此串聯。這樣的設計宛如萬花筒的鏡筒，引領視線看見室內層層變化，也呼應追求新鮮感與變化的創作者性格。
這個家的核心特色，在於「轉動」。設計師大膽將 25.2 坪空間規劃為一房格局，放大公共區域尺度，並結合 180 度旋轉電視牆，打破傳統格局限制。無論身處客廳、餐廳或多功能留白區，都能共享影像娛樂，讓空間使用更自由靈活。
電視牆後方刻意保留空白，賦予空間最大的彈性與想像。鋪上瑜伽墊，便能成為練舞或伸展區；架起畫布，也能轉換為個人畫室。餐廳的大中島則不只是用餐與聚會場域，也能成為創作、拍攝與交流的生活平台，承載展榮不受框架限制的創意日常。開放式廳區選用循環木百葉窗，可依需求調節光線，讓影像創作者更精準掌握拍攝光源。全室搭配地暖鋪設，並選用德國漢諾超耐磨木地板，不僅具備耐磨、抗潮等特性，也帶來溫潤舒適的腳感，讓居家質感更容易維持。
熱愛下廚的展榮，對廚具配置格外重視。餐廚空間選用收納機能強大的 Clean up 日系廚具，搭配 L 型檯面，提供寬敞的料理操作空間。不鏽鋼廚具與鏡面材質爐台則兼具俐落視覺與好清潔的實用性。廚房下櫃可收納大型鍋具與露營用品，並透過轉角櫃活化畸零空間，讓整體維持簡潔視覺，同時擁有充足收納量。
主臥室延續萬花筒般的豐富層次，床頭背牆選用多孔隙的琉海美粉材質，以珊瑚為基材，具備調節濕度、分解甲醛與抑制細菌滋生等機能，維持更穩定健康的睡眠環境。天花板以深色木板材包邊，創造視覺層次，同時也能作為貓走道與展示空間。主臥衛浴則以電控玻璃作為隔間，在開闊感與隱私性之間取得恰到好處的平衡。
小編的最愛
客廳以亮橘色的沙發創造了溫暖時髦的風格視覺，更針對愛貓的日常生活，規劃完整動線和收納機能。沙發上方的專屬走道是貓咪量身訂做的活動空間，並將通道藏於一旁的收納櫃內。此外，餐廳櫃體也整合了貓砂盆及貓咪用品收納，並在門上有個可愛的圓洞，更方便貓咪穿梭進出和行動。
丰墨設計／王憲川
地址：台北市松山區民權東路3段178號7樓
電話：02-77231043
Email：mail@formo-design-studio.com.tw
網站：http://www.formo-design-studio.com
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