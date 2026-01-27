跟上霍諾德旋風！Snoop Dogg靠AI「爬101」 背後台灣國旗超搶眼

台北101的挑戰話題延燒到美國嘻哈圈！饒舌教父Snoop Dogg近期分享AI影片，化身極限攀爬高手攻頂101，最後背景還驚喜同框中華民國國旗，讓不少台灣網友湧入該則貼文留言，引發討論。

美國饒舌教父Snoop Dogg在自己社群平台分享一段AI影片，他在影片中化身攀岩高手，沿著台北101外牆一路往上爬，最後成功攻頂，背景中還能清楚看到一面完整的中華民國國旗迎風飄揚。

且因背景中清楚出現飄揚的中華民國國旗，吸引不少台灣網友留言，有網友笑說，「這不是AI，是我剛剛在窗邊看到的」；也有粉絲開玩笑表示，「他居然沒叼捲菸就攻頂成功」，各種迷因、玩笑話瞬間洗版社群。

網友湧入Snoop Dogg貼文留言。圖／翻攝自Snoop Dogg@臉書

這波熱潮的源頭，正是來自日前極限攀岩大師霍諾德無防護攻頂台北101的真實壯舉，再加上101董事長賈永婕精心安排的「旗海戰術」景象，讓台灣地標與國旗躍上國際版面，如今又被Snoop Dogg用AI與流行文化接棒二創，再次把台灣推上世界的社群焦點。

台北／鄭艮祐 責任編輯／陳俊宇

