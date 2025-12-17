跟不上AI成長動能，失守全球亞軍地位...高速傳輸IC台廠找轉機，搶進資料中心





台灣IC設計產值恐遭中國超車，台廠如何突圍？

避開AI晶片高價戰場，多家業者瞄準資料中心周邊的高速介面傳輸商機。

2025年的台股在AI浪潮帶動漲勢下，台灣IC設計與IP（矽智財）產業並未明顯受惠，究其主因，仍然是相關企業的AI營收占比太低，即使獲利維持水準，還是無法獲得資本市場青睞。

「台灣IC設計與IP業者多聚焦於消費性電子，缺乏爆發性成長動能，導致EPS（每股稅後純益）成長跟不上股價，資金因而轉向追逐AI股。」一名長年關注IC設計產業的法人如此分析。

成長動能不足，也反映在整體產值上。調研機構IDC預估，由於AI晶片營收貢獻有限，台灣IC設計2025年總產值恐被中國超越，退居全球第三。

儘管台灣IC設計業者難以在短期內切入作用有如AI資料中心「大腦」的CPU（中央處理器）、GPU（圖形處理器） 或 Switch（交換器） 等需要先進製程支撐的運算及互聯核心，但許多台廠另闢蹊徑，鎖定資料中心不可或缺的高速介面傳輸IC，加緊布局。

所謂的高速介面傳輸IC，即是確保晶片在資料傳輸間訊號完整性的資料中心關鍵周邊晶片；若負責運算的GPU是發電機，高速介面傳輸晶片就像是確保資料輸送不掉線的安全措施。

而高效的數據傳輸網路如同往返都市間的高速公路，為不同的傳輸目的與距離，也發展出各種不同的「交通規則」。

嘉雨思總經理高妙斌（右）指出，相比於國際大廠，公司具備研發速度 快、客製化能力強，以及靈活度高的優勢。

擁自主技術 與美廠拚高下

一名伺服器業界人士指出，各大晶片巨頭皆主導開發資料中心傳輸協議，像是輝達專注於GPU互聯的NVLink、超微（AMD）號召成立的UALink、過去由英特爾主導的通用協議PCIe，再加上小晶片（chiplet）互聯的UCIe協議等，這些複雜的互聯需求，直接推升相關傳輸晶片與IP的市場需求。

在各種規則的高速公路上，獲益最大者當屬2024年在美國那斯達克上市的IC設計公司Astera Labs。

Astera Labs團隊出身德州儀器、與英特爾關係密切，深諳PCIe標準，主要產品是避免傳輸訊號衰減的重計時器晶片（Retimer IC），因被納入輝達參考設計而聲名大噪，拿下大部分AI伺服器市場，隨後延伸開發出PCIe交換器晶片。

然而，一名台系IC設計業者指出，Astera Labs看似獨霸一方，但因部分高速傳輸IP來自美商新思（Synopsys）授權，速度雖快但需支付高額權利金；反觀擁有自主技術的台廠，因成本結構不同，具備與Astera Labs一搏的實力。

以IC設計龍頭聯發科為例，除既有高階訊號處理器晶片（DSP）外，也考慮將技術延伸開發重計時器晶片，藉此切入主動式電纜（AEC）市場。雖然聯發科在2025年台北國際電腦展（COMPUTEX）上，曾悄悄展出這項技術，但供應鏈透露，「團隊仍在觀望是否正式切入市場，畢竟高階製程開發金額並不算少，須審慎觀察回報率。」

除了聯發科，快閃記憶體控制晶片大廠群聯電子，即憑藉過去控制晶片的經驗，投入重計時器、訊號中繼器晶片（Redriver IC）市場。群聯執行長潘健成指出，公司作為後進者，正積極搶市。

一名伺服器業者指出，群聯近年積極與台灣二線伺服器主板業者合作，積極想打入供應鏈。群聯也強調，雖然目前營收占比仍不高，但是能與公司企業級固態硬碟（SSD）、邊緣AI方案等其他產品，共同銷售給客戶，有其策略價值。

巨頭制定傳輸協議 10家台廠迎切入良機 ——台灣IC設計、IP業者切入資料中心傳輸市場狀況

進軍訊號中繼器 後攻光通訊

除了群聯，另一家近期即將在台灣創新板上市的台廠嘉雨思科技，則從訊號中繼器晶片切入。嘉雨思總經理高妙斌分析，重計時器晶片功能複雜、需要12奈米以下的高階製程，訊號中繼器晶片則只有將訊號放大的補償衰減功能，成熟製程即可生產。

訊號中繼器晶片的開發成本雖然不高，但因為採用類比訊號設計，同樣考驗工程師的設計經驗累積。

高妙斌曾在美國英特爾工作16年，負責USB高速連接，經歷USB傳輸從重計時器晶片轉向訊號中繼器的過程，認為這套劇本會在電腦、伺服器使用的PCIe介面重演，因此2020年在合作夥伴嘉澤董事長朱德祥鼓勵下，來台成立嘉雨思，鎖定PCIe Gen4升級Gen5的機會窗口。

高妙斌回憶，他在創業初期曾向PC大廠華碩展示產品時，接到一項「不可能的任務」，對方要求他在兩個月內改出一顆新的訊號中繼器晶片。「基本上華碩不認為我們做得到。」高妙斌坦言，他帶領當時僅有的一名工程師，在限期內成功開發市場首款PCIe Gen5訊號中繼器晶片，打入華碩等主板廠。

目前嘉雨思在應用於PC的Gen5訊號中繼器晶片，市占率達6成以上，PC相關應用也占公司營收9成；2023年，它透過廣達，將訊號中繼器晶片導入傳統伺服器用主機板，取代高耗能且昂貴的重計時器晶片。嘉雨思因規模較小、尚未開發重計時器晶片，資料中心營收僅占5％。

展望未來，高妙斌當然也打算切入資料中心的光通訊市場，「隨著光通訊連接距離拉長，裡面不一定需要重計時器，但一定要有訊號中繼器。」因此公司正研發光電轉換引擎，計畫與訊號中繼器搭配，切入主動式光纜（AOC）與主動式銅纜（ACC）領域。

不過，一名同業指出，訊號中繼器晶片在高速訊號上，很難與重計時器晶片競爭，因為前者只是單純把訊號放大，後者卻能把混亂的訊號重新校正、對齊，「在超高速傳輸下，Retimer較能順利同步。」

乾瞻營運長徐達勇指出，公司的IP產品主要集中在先進製程。

▲乾瞻營運長徐達勇指出，公司的IP產品主要集中在先進製程。（攝影／劉咸昌）

採側面進擊 瞄準IP市場

從兩種傳輸介面晶片之爭，可見資料中心周邊晶片的競爭，也同樣激烈。因此，部分台灣業者不與晶片設計及大廠正面對決，反倒選擇從扮演「軍火庫」的矽智財（IP）側面角度切入，包括乾瞻、瓦雷兩家業者，皆布局已久。

成立於2019年的乾瞻科技，前身是中國半導體大廠海思的台灣IP團隊，部分核心成員來自ASIC（客製化晶片）大廠智原。業界人士透露，由於海思受美國制裁後收縮編制，該團隊決定獨立成立乾瞻，最早著墨於與記憶體有關的傳輸介面IP。

乾瞻營運長徐達勇指出，看好未來AI資料中心算力將成長超過6萬倍，但運算晶片間的連接效能僅增加30倍，兩者明顯存在落差，因此乾瞻在UCIe協議出現之時，就切入這個與團隊強項DDR IP設計邏輯相似的產品。

業界人士指出，由於台灣ASIC大廠世芯有降低成本需求，選擇與乾瞻合作開發IP，乾瞻因此間接切入英特爾5奈米製程的AI晶片Gaudi 3供應鏈。徐達勇指出，乾瞻強項在於有高度彈性與客製化IP能力，產品製程涵蓋22奈米到3奈米，目前UCIe IP占公司營收約3到4成。

但隨著英特爾AI晶片開發計畫不如預期，乾瞻未來的挑戰，在於能否取得其他國際大客戶訂單。對此，徐達勇看好UCIe在運算核心、輸出入核心、交換器及CPO（共同封裝光學）等領域，都將扮演一定角色，公司UCIe營收比率將持續提升。

至於專攻記憶體介面傳輸CXL（快速運算連結）技術的瓦雷，則透過替IP大廠Alphawave開發CXL控制器IP的方式，切入市場，今年營收有望破億元。

瓦雷技術長張錫嘉形容，資料中心市場動輒需要投入上億元，所以公司為了開拓市場，與大廠攜手並進，「客戶看重我們客製化開發能力，所以找我們合作。」

台灣擁有完整的伺服器供應鏈，加上業者過去積累的豐富設計經驗，具備速度與彈性服務優勢。未來台廠能否在資料中心用的高速介面IC領域攻城掠地，打破國際大廠壟斷，值得市場持續關注。





