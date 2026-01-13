跟伊朗貿易將被美國課25%關稅！中國恐遭殃

▲美國川普政府再放話，將對與伊朗貿易的國家，課徵25%的關稅。圖為伊朗國旗。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美國總統川普（Donald Trump）於自家社群平台放話，威脅：「即日起，任何與伊朗伊斯蘭共和國進行貿易往來的國家，其與美國進行的任何及所有貿易，均須繳納25%的關稅」，形同加強對伊朗的制裁，並遏止其他國家與伊朗來往。有外媒分析稱，中國恐是這記關稅大棒的最大苦主。

根據《CNN》報導，川普並未明確界定什麼是與伊朗「做生意」，也沒有進一步說明這筆額外關稅將如何運作、哪些國家將成為目標、是否除了商品以外，服務業也將面臨更高關稅等問題，但目前看來，這項聲明似乎意味著來自中國的商品進口成本將大幅上漲。

報導指出，中國，印度、阿拉伯聯合大公國、土耳其普遍被認為是伊朗的主要貿易夥伴，新關稅可能意味著美國將對來自中國的商品，徵收至少45%的關稅，亦即從目前的20%再加25%。

報導引述中國海關數據顯示，2025年前11個月，中國向伊朗出口了價值62億美元的商品，並從該國進口了價值28.5億美元的商品，這還不包括石油的部分。分析師估計，近年中國透過中間商進口伊朗石油的金額，就佔伊朗石油貿易總額的90%以上。

去年川普的全球對等關稅戰及美中貿易戰，一度震動全球市場，中國輸美產品的稅率一度高達145% ，目前的關稅是經過多次、漫長談判後而暫時達成的。

