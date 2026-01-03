跟倪安東結婚3年傳喜訊！ 管罄深夜「曬出兩條線」：2026年度計劃大公開

[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導

藝人管罄昨（2）日深夜在社群平台公布懷孕喜訊，貼出驗孕棒「兩條線」照片，正式宣布與老公倪安東即將升格當爸媽！她開心寫下「2026年度計劃大公開！We are Pregnant，管蹦蹦 is brewing」，消息曝光後立刻引來大批粉絲祝福。

藝人管罄昨日深夜在社群平台公布懷孕喜訊，貼出驗孕棒「兩條線」照片。（圖／翻攝@kris_kuan IG）

管罄與倪安東於2022年登記結婚，婚後生活甜蜜恩愛。此次她在Instagram一次分享多張照片，只見她跟倪安東笑容燦爛，一起拿著驗孕棒合影，並公開肚中寶寶的小名「蹦蹦」。

此外，管罄也曬出首次以孕婦身分搭乘捷運、坐在優先席比讚的照片，以及與倪安東在電梯內的對鏡自拍。畫面中可見倪安東自然地摟著她、輕撫肚子，夫妻互動流露溫馨氣氛。

管罄發出與倪安東在電梯內的對鏡自拍，畫面中可見她的孕肚微微隆起，倪安東自然地摟著她、輕撫肚子。（圖／翻攝@kris_kuan IG）

貼文一出，粉絲紛紛送上祝福，「太恭喜啦」、「congrats to you guys !」、「蹦蹦on the way」，也有人呼應兩人為寶寶取的小名，表示「好期待他蹦出來的那一天」。

