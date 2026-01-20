跟刺耳噪音說拜拜！北市推 2.1 億課桌椅汰換 國高中職全受惠

為落實「台北十大好學」中建構優質校園環境的承諾，台北市教育局正全面推動高國中小普通教室課桌椅更新計畫，並採分年度挹注資源，於民國114年至116年間，每年預計編列7000萬元預算，總計投入2.1億元，分3年逐步完成公立國高中職學校普通班課桌椅汰換。（台北市教育局提供）

教育局局長湯志民強調，優質的教學設施與設備是提升教育品質的關鍵基石，課桌椅不只是硬體物品，更是陪伴學生在校學習時間最久的必需品。

湯志民表示，合適且符合人因工學的課桌椅，能兼顧學生的視力保健與骨骼健全發展，進而營造出讓學生能安穩坐好、專注學習的「幸福學」空間，讓校園內的每個角落都充滿美感與學習的溫度。

為有計畫優化校園硬體，教育局採分年度挹注資源，於114年至116年間，每年預計編列7000萬元預算，總計投入2.1億元，分3年逐步完成北市公立國高中職學校普通班課桌椅汰換。

教育局表示，這份政策的溫馨成效已在多所校園中開花結果，並獲得親師生的熱烈反響。以蘭雅國中為例，學生紛紛回饋新的課桌椅不僅堅固耐用、外觀整潔無刮痕，最明顯的感受是桌椅移動時變得非常安靜，不再發出刺耳噪音，大幅提升了教室的個人學習品質與寧靜度。

士林國中的師生也對這份及時的校園資源表達由衷感謝，認為全新的設施設備讓學習心情更加愉悅。而在景美女中，新款課桌椅的設計細節更是深受學生喜愛，除了椅腳與桌腳更顯穩固安全外，桌邊的身高區分柱與椅子下的收納空間，精準貼合了高中生對於物品掛置與收納的需求。

