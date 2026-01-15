跟前夫訣別後斷魂！中和無業女車停公園旁「慘死駕駛座」

新北市中和區昨天（14日）發生一起悲劇，有位無業的女子被發現車停在某公園旁，死在駕駛座上，據警方調查她身亡前幾小時，曾經傳內容「負面」的訊息給前夫，然後就失聯了。

事發現場。（圖／翻攝畫面）

據中和分局的調查，死者是31歲的曾姓女子，她的車在昨天下午4點被發現停在該公園旁的路邊，獲報後會同消防員、救護人員趕往現場，抵達後破窗將其拉出車外，檢傷確認已經當場死亡，鑑識人員勘驗後發現車內無打鬥痕跡，車也沒有被破壞，遺體沒有明顯外傷、也無外力介入，目前已通知家屬，並報請新北市地檢署的檢察官跟法醫進行刑事相驗，以釐清確切死因。

《中天關心您｜請珍惜生命，再給自己一次機會》

◆生命線：1995

◆張老師專線：1980

◆24小時安心專線：1925

