跟友吵架竟人行道縱火 機車還藏長柴刀

高雄鼓山區壽山街，有民眾目擊一名男子，在人行道焚燒雜物，就在警消到場時，他又突然折返，路人看到他的機車踏墊上，竟放了一把柴刀，立刻衝上前取走、往旁邊扔，男子情緒激動，員警立刻噴辣椒水，壓制逮捕！

男子遭警方壓制並上銬逮捕。（圖／TVBS）

下午3點多時有民眾目擊陳姓男子在人行道上燃燒雜物。消防人員趕抵現場時，火勢幸未蔓延，但縱火者已離開現場。第二救災救護大隊鼓山分隊小隊長楊家昌表示，當他們正在處理殘火時，一名情緒激動的男子騎機車返回現場，機車腳踏墊上放著一把柴刀，且該男子有作勢想要攻擊消防人員的舉動。

廣告 廣告

當陳姓男子重返現場時，警方立即將其攔下。此時，一名路人發現男子機車上的柴刀，勇敢地上前將刀具取走並丟到一旁，避免了可能發生的危險。警方隨即對陳姓男子使用辣椒水並將其制伏。在被制服過程中，陳姓男子摀著眼睛不斷哀號，要求警方給他水沖洗眼睛。

即使在沖洗眼睛後，陳姓男子仍情緒不穩，對警方咆哮並出言不遜。一名員警喝斥：「放火最大嗎？你沒犯法我會銬你嗎？」使其無話可說。警方隨後將陳姓男子上銬帶回派出所進一步偵辦。

經調查，陳姓男子縱火原因是因為與朋友發生爭執，便以縱火方式洩憤。在當前社會氣氛敏感的情況下，這種脫序行為引起了民眾的恐慌與關注。

《TVBS》提醒您：

◎拒絕暴力 請撥打110

◎反校園霸凌專線：1953

◎反職場霸凌專線：1955

◎法律扶助基金會：(02)412-8518

更多 TVBS 報導

點名高雄車站有大事！男大生轉貼涉案「5萬交保」 還有4帳號在追

唾液快篩上路首毒駕傷人！二手車業務「無照吸毒」撞飛騎士

基隆廟口男朝路人揮刀 警拔槍噴辣對峙

首起「普發1萬盜領」！ 前妻持卡爽領錢 夫不願告仍移送

