跟另一半工作「先離職還是先離婚」？王仁甫結婚20年「揭1招」搞定季芹

季芹竟是「傻白甜」？王仁甫曝老婆「少根筋事蹟」狂叫錯友人姓名。東森超視提供

命理談話性節目《明星算算鍋》由5566團長孫協志擔綱主持，最新一集以「夫妻同心齊力斷金？跟另一半一起工作是先離職還是先離婚？」為題，邀請藝人王仁甫、曾治豪分享夫妻共事的酸甜苦辣。

《明星算算鍋》最新一集，邀請藝人王仁甫（左二）、曾治豪（右二），分享夫妻共事的酸甜苦辣。東森超視提供

民宿經營理念鬧分歧 王仁甫坦言談工作就臉臭

王仁甫與季芹結婚約20年，經營民宿至今已邁入第11年，隨著事業步入正軌，兩人決定將管理層交給專業託管公司，將生活重心轉移至陪伴孩子，貫徹「人生以家人為主」的理念。不過，回憶起創業初期的艱辛，孫協志好奇詢問男女經營民宿的邏輯是否有所不同？王仁甫大方表示：「像我會認為能用錢解決的都是小事。」他舉例，民宿大廳擺放的百萬沙發就是他當時堅持的投資，認為能帶給客人強烈的視覺感受；然而季芹卻是從節省成本的角度出發，認為「小錢不省如何賺大錢」。為了避免工作上的摩擦影響感情，兩人曾試圖透過溝通解決，但王仁甫笑稱：「只要一談工作就臉臭，喊停也沒用！」

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夫妻工作容易有摩擦？詹惟中斷言：王仁甫是「榨乾」季芹的坐享其成者。東森超視提供

夫妻達成「職能分工」 互相尊重感情更緊密

面對工作與感情的雙重夾縫，王仁甫也大方公開搞定老婆的關鍵「這1招」，那就是在事業上達成明確的「職能分工」。他透露，目前自己擔任策略決策長，季芹則坐鎮把關財務長，只要他的決策沒辦法通過財務那一關，就必須重新規劃。王仁甫認為，這種建立在專業基礎上的互相尊重溝通模式，不僅沒有傷了和氣，反而讓夫妻之間擁有更多共同話題，關係也因此變得更加緊密。

詹惟中命理分析，王仁甫、季芹夫妻一起工作非常好，但季芹會感覺被榨乾，王仁甫反而坐享其成。東森超視提供

詹惟中批工作坐享其成 王仁甫爆料老婆少根筋

除了分享經營心法，王仁甫此次也特地在節目中請教命理老師，夫妻共同工作是否會影響彼此發展？詹惟中老師對此分析，季芹的命格在丙年生，注定會發光發熱，而王仁甫命格中的天同星相對黯淡，與季芹在一起反而能被她照耀，老師更直言：「你們一起工作，季芹負擔較多，你反而像是坐享其成。」王仁甫聽完非但沒有反駁，反而點頭如搗蒜地笑稱，自己常常只是想好點子開頭，季芹就會立刻列出完整的執行攻略，讓他直呼「好輕鬆」。

民宿經營 11 年全面託管！王仁甫（左）自爆與季芹「決策長、財務長」分工制。東森超視提供

隨後，王仁甫也忍不住爆料老婆私下「少根筋」的事蹟，透露季芹不僅經常訂錯房間，甚至連認識一年多的朋友名字都會記錯，讓他經常哭笑不得。這番話讓現場的白瑜老師建議旁人應該適時提醒，王仁甫一聽立刻崩潰大喊：「每次問我對方叫什麼名字，我都會崩潰想說不是講過了嗎？」不過話才剛說完，他似乎立刻意識到危機，因擔心老婆生氣而緊急對著鏡頭補上一句：「老婆還是很可愛的，愛妳喔！」展現超強的求生慾，逗得全場來賓哈哈大笑。



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