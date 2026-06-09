跟另一半工作「先離職還是先離婚」？王仁甫結婚20年「揭1招」搞定季芹
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民宿經營理念鬧分歧 王仁甫坦言談工作就臉臭
王仁甫與季芹結婚約20年，經營民宿至今已邁入第11年，隨著事業步入正軌，兩人決定將管理層交給專業託管公司，將生活重心轉移至陪伴孩子，貫徹「人生以家人為主」的理念。不過，回憶起創業初期的艱辛，孫協志好奇詢問男女經營民宿的邏輯是否有所不同？王仁甫大方表示：「像我會認為能用錢解決的都是小事。」他舉例，民宿大廳擺放的百萬沙發就是他當時堅持的投資，認為能帶給客人強烈的視覺感受；然而季芹卻是從節省成本的角度出發，認為「小錢不省如何賺大錢」。為了避免工作上的摩擦影響感情，兩人曾試圖透過溝通解決，但王仁甫笑稱：「只要一談工作就臉臭，喊停也沒用！」
夫妻達成「職能分工」 互相尊重感情更緊密
面對工作與感情的雙重夾縫，王仁甫也大方公開搞定老婆的關鍵「這1招」，那就是在事業上達成明確的「職能分工」。他透露，目前自己擔任策略決策長，季芹則坐鎮把關財務長，只要他的決策沒辦法通過財務那一關，就必須重新規劃。王仁甫認為，這種建立在專業基礎上的互相尊重溝通模式，不僅沒有傷了和氣，反而讓夫妻之間擁有更多共同話題，關係也因此變得更加緊密。
詹惟中批工作坐享其成 王仁甫爆料老婆少根筋
除了分享經營心法，王仁甫此次也特地在節目中請教命理老師，夫妻共同工作是否會影響彼此發展？詹惟中老師對此分析，季芹的命格在丙年生，注定會發光發熱，而王仁甫命格中的天同星相對黯淡，與季芹在一起反而能被她照耀，老師更直言：「你們一起工作，季芹負擔較多，你反而像是坐享其成。」王仁甫聽完非但沒有反駁，反而點頭如搗蒜地笑稱，自己常常只是想好點子開頭，季芹就會立刻列出完整的執行攻略，讓他直呼「好輕鬆」。
隨後，王仁甫也忍不住爆料老婆私下「少根筋」的事蹟，透露季芹不僅經常訂錯房間，甚至連認識一年多的朋友名字都會記錯，讓他經常哭笑不得。這番話讓現場的白瑜老師建議旁人應該適時提醒，王仁甫一聽立刻崩潰大喊：「每次問我對方叫什麼名字，我都會崩潰想說不是講過了嗎？」不過話才剛說完，他似乎立刻意識到危機，因擔心老婆生氣而緊急對著鏡頭補上一句：「老婆還是很可愛的，愛妳喔！」展現超強的求生慾，逗得全場來賓哈哈大笑。
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