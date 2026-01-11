跟台灣不同！金唱片「破梗式頒獎」意外成亮點 現場觀眾秒看穿

記者陳宣如／綜合報導

昨（10日）晚於台北大巨蛋登場的第40屆金唱片頒獎典禮，除了豪華卡司與跨海規模備受矚目，典禮中一項跟台灣「三金」頒獎典禮大不同、被觀眾戲稱為「破梗」的流程安排，也在現場與網路間掀起熱烈討論，成為不少觀眾口中的另類亮點。

Jennie在金唱片典禮橫掃4座獎項，成為當晚最大贏家。（圖／翻攝自Disney+）

每次台灣的三金典禮「金馬、金鐘、金曲」頒獎典禮上，揭曉得獎名單前，鏡頭按慣例會逐一帶過所有入圍者，讓觀眾一覽入圍者開獎前的表情，營造懸念。相較之下，韓國金唱片獎的呈現方式卻顯得相當直接，頒獎人尚未開口時，官方攝影便會提前走向真正的得獎者，鏡頭近距離就定位，準備捕捉得獎者當下最即時的表情反應。這樣的安排，也等同讓結果在畫面上「先行曝光」，藝人往往比觀眾更早一步察覺自己即將得獎。

有入場觀眾指出，只要看到官方攝影師突然靠近某位藝人、攝影機舉起對準臉部，幾乎就能推測出該獎項的得主人選，被拍攝的入圍者大多也心裡有數。雖然少了傳統頒獎典禮常見的真實瞬間驚訝，但也因此捕捉到不少有趣又自然的畫面，有得獎者在名字尚未被唸出前，便已忍不住露出笑臉，現場觀眾見狀也跟著會心一笑。

Jennie榮獲年度藝人大賞。（圖／翻攝自Disney+）

除了鏡頭動向，藝人候位席的狀況，也是觀眾「推理得獎名單」的另一個重要線索。按照標準流程，藝人如果有演出任務，通常會提前離開座位到後台準備，因此不在座位上的藝人，基本上就不可能是得獎者。像剛完成舞台演出的BLACKPINK成員Jennie，昨晚依照流程應該返回後台，她卻迅速回到座位上，隨後邊佑錫在台上揭曉藝人大賞得獎者，便念出她的名字，也被不少觀眾視為這種「提前破梗」流程的具體呈現。

今年金唱片首度移師台灣舉辦，並迎來40週年里程碑，典禮匯聚多組南韓人氣藝人與重量級頒獎嘉賓。對不少首次近距離觀賞韓國頒獎典禮的台灣觀眾而言，這種提前捕捉得獎者反應的拍攝方式，雖然少了懸念，卻多了即時與真實感，也成為本屆金唱片典禮中，令現場觀眾印象深刻的特色之一。

