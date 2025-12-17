跟台灣一家親？墨西哥議會爆全武行，兩黨議員互巴頭、扯髮。圖／@__Inty__

墨西哥墨西哥城市議會，在本月15日的議事上，爆發全武行，執政黨、在野黨大打出手，互相巴投扯頭髮。就有網友直呼，乍看之下「還以為在看台灣國會頻道」！

據英國《每日郵報》報導，當天市議會針對「是否改革存留政府透明度監督機構InfoCDMX」進行討論，但贊成方與反對方的辯論，越演越激烈，最後更演變成肢體衝突。報導指出，當時左翼政黨莫雷納黨（Morena Party）占優勢，右翼政黨國家行動黨（National Action Party）則較為弱勢，但而後雙方「開戰」，並衝上主席台。

廣告 廣告

現場畫面也可見，戰鬥者幾乎都是女議員，國家行動黨抗議莫雷納黨違反議事規則，之後雙方變成大型幹架現場。雙方互相巴頭、扯頭髮全都來，主席台上唯一的男性、也是議會主席的綠黨（Green Party）副黨魁賽斯馬（Jesús Sesma），雖然在現場充當和事佬，無奈依然無法解決，他甚至被當人肉沙包，遭到女議員又打又擠。

另外現場還可以聽到有議員大喊：「不要再碰我，因為我都沒碰你喔，我一直都是尊重你唷！」由於上演全武行，議事一度中斷，之後重新開始議會程序時，反對黨國家行動黨集體離席抗議，最終執政黨莫雷納黨通過改革方案，解散現有的InfoCDMX機構，並將重新設立。

但就有不少台灣網友看到影像後直呼：「台灣跟墨西哥的議會根本一家親？」、「跟台灣國會頻道有87像。」、「我覺得還是台灣的技術完勝。」



回到原文

更多鏡報報導

41J肉聲／小泉進次郎進化了！共黨議員批軍費增加 他不客氣暗指「對中國說」

中國屁孩手賤亂摸展品 黃金鳳冠被摔壞！網驚「父母要賠死了」

台灣機場公然詐騙？日本妹子怨入境掃QR Code遭詐50美元 移民署澄清