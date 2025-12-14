跟台積電周邊打對臺？OpenAI推出十周年紀念商品 寶可夢卡、潮流服飾、生活小物都有

[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導

OpenAI邁入成立十周年，為紀念充滿意義的時刻，公司推出了官方商城「OpenAI Supply Co.」，商店內販售品項豐富的周邊，包含各式潮流服飾、生活小物，甚至還有寶可夢風格的卡牌，供喜歡OpenAI的人們購買，目前所有商品皆已完售，顯示AI熱度驚人。

OpenAI在官方商城「OpenAI Supply Co.」中推出十周年紀念周邊商品。（圖／翻攝自OpenAI Supply Co.）

OpenAI 12日在官方X貼出「OpenAI Supply Co.」網站連結，宣布這個原本屬於內部員工的商店正式開放給外部人士，點進網址可以發現，其中有許多產品都是早期的設計，現在是封存狀態，僅提供觀賞，而其他可以購入的單品目前均已完售。

商品中不乏帽子、短褲、短袖上衣、長袖衛衣、連帽外套等潮流服飾，也能看到盤子、杯子、鑰匙圈、滑鼠墊等生活小物，此外，官方還設計了5張寶可夢風格的卡牌供玩家收藏，主題分別是Sora 2、GPT-5、影像生成、Sora以及OpenAI Blossom。

店內多數品項的主題都和通用人工智慧（AGI）相關，像是其中一件上衣就印有「造福全人類的AGI」的標語，另外也有帽子繡上了「Thinking deeply」的字樣，藉此紀念OpenAI的推理模型。



