跟同學去游泳後神秘蒸發！桃園男失蹤29年 家人聲請死亡宣告獲准

一名男子與同學去游泳後失蹤，家人費盡所有尋人手段仍音訊全無，最終由法院宣告死亡。（示意圖，Pixabay）

誰也沒想到30年前稀鬆平常的游泳邀約，會讓劉家人從此少了一位成員。自1996年失蹤起，劉男就像人間蒸發般，至今下落不明。法院公告和登報通通沒效果，最終，劉男的親妹妹無奈決定向法院聲請死亡宣告，法官裁定劉男於2003年6月15日死亡。

民事裁定書揭露，劉姓男子1996年跟同學出門游泳後就再也沒回家，這場意外讓家屬背負了29年的懸念。儘管想盡辦法找人，卻始終找不到半點蛛絲馬跡。不管是法院催告還是報紙尋人啟事，全都石沉大海。

提出死亡宣告的家人是失蹤者的誰？她舉出了哪些證據？

眼看申報期滿還是沒有任何關於他的消息，哥哥至今生死未卜，妹妹這才向法院提出死亡宣告的聲請。妹妹拿出了警局紀錄、尋人新聞，甚至查遍哥哥的勞保和出入境紀錄，證實哥哥這些年來完全沒有活動跡象，宛如與世隔絕。

法院宣告的死亡日期是哪一天？

法官在核對所有事證後，確認劉男劉男失蹤多年且生死不明，根據法律規定，失蹤滿7年就能聲請死亡宣告，法院推算日期宣告他在2003年6月15日死亡。

