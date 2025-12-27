跟同居男友家中吸毒被突擊！大咖女星爆涉毒全認了 聲明全文曝光

記者蔡維歆／綜合報導

米倉涼子驚爆涉毒。（圖／翻攝自IG）

日劇女王米倉涼子近年憑藉《派遣女醫》系列紅遍亞洲，不料日前驚傳涉毒震撼演藝圈！日媒《週刊文春》10月報導6月時日本厚生勞動省毒品取締部接獲線報，指她的名字出現在疑似涉毒名單中。8月20日執法人員突擊搜查她與阿根廷籍男友Gonzalo Cuello東京的愛巢，現場查獲多項違禁物品與相關器具，引發軒然大波。26日晚間她透過官網正式發聲明，首度吐露心路歷程。

米倉涼子透過官網發聲明。（圖／翻攝自米倉涼子官網）

米倉涼子在聲明中開門見山表示：「部分媒體報導關於搜查機關進入我家搜索一事，確為事實。」她解釋，事件發生後，在與律師團研議下，為了維持調查的公正性與全面配合司法程序，她選擇保持沉默，避免對外發布任何訊息，針對調查進度，米倉涼子也表示：「雖然未來仍會持續配合，但就目前累積的合作程度來看，我認為現階段已告一段落。」

而米倉涼子雖然家中找到違法藥物，不過她的尿液檢驗結果呈陰性，確認並未吸毒，因此沒有被逮捕或起訴。日媒先前也指出她疑似遭人設局。據悉，她在過去幾個月多次主動配合調查，全程異常冷靜且態度誠懇；外界更質疑在突襲當天竟有多家媒體提早守在住家外拍攝，感覺整起事更像一場「預謀曝光」。據傳米倉涼子對演藝事業已心灰意冷，近期已私下聯絡曾幫助過她的圈內大咖前輩，表達想關閉個人事務所、淡出演藝圈的想法。

