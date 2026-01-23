跟吳乃仁吃「6萬元星級日料」下場出爐！ 檢察官徐名駒被判罰俸2月

檢察官徐名駒參與吳乃仁的飲宴遭移送懲戒，職務法庭輕判2月。資料照。侯柏青攝。



台北地檢署檢察官徐名駒揪4名檢察官同僚（不知情）和業者陳啟莊餐敘，而積欠國家1.74億元的民進黨大老吳乃仁也赴宴，共享6萬元豪奢日料，法務部將徐名駒移送懲戒。懲戒法院職務法庭開庭時，徐名駒堅稱檢察官倫理規範門檻太嚴，並強調沒有故意吃豪奢宴，「好朋友吃滷肉飯都開心」，法務部則建請罰俸6月；職務法庭今天判徐名駒罰俸2月，以他的期別，約等於36萬元台幣。可上訴。

前（2024）年12月26日，立委黃國昌踢爆有5名檢察官和吳乃仁吃豪奢宴，台北市議員侯漢廷的臉書則秀出狗仔偷拍照，徐名駒等5名北檢檢察官和人力仲介業者陳啟莊、吳乃仁到星級餐廳「Ad Astra」吃飯。

檢察官評鑑委員會查出，這場聚會起初約在輝達執行長黃仁勳的愛店「My 灶」台菜，後來臨時改到更高檔的「Ad Astra」，而吳乃仁應該是臨時到場，4名與會檢察官並不知情，且當時由陳啟莊先埋單58696元餐費，4名檢察官有私下支付餐費，徐名駒後來則轉帳6萬元給陳啟莊。檢評會認為，徐名駒主觀上有「接受招待的意思」，因而報請法務部移送職務法庭懲戒。

新黨台北市議員侯漢在臉書曝光吳乃仁與北檢檢察官餐敘照片。翻攝臉書

職務法庭開庭時，法務部認為， 徐名駒可以預見會由陳啟莊埋單，仍邀請4名檢察官餐敘，形成「多名檢察官受他人高價招待的外觀」，並非合宜的社交活動，且會讓人質疑檢察官的公正廉潔，違規情節重大，建請合議庭罰俸6月。

徐名駒開庭時向法務部長鄭銘謙道歉，直言害鄭被立委質詢，他很過意不去。徐名駒強調，當時他有支付6萬元給陳啟莊，甚至超過陳啟莊付的錢。他強調沒有故意接受招待，「當時忙著發表文章，12/24因身體不適住院，隔天才出院，餐敘當（12/26）天是抱病參加，如果是好朋友，吃滷肉飯都高興啊，怎麼會是惡意受招待？」

徐名駒也主張，深入研究檢察官倫理規範後發現，適用上有疑慮，如果都用3000元做為門檻，可能會害1400名檢察官受波及，他主張修正〈公務員倫理規範〉及〈檢察官倫理規範〉，希望未來能從寬認定。委任律師則秀出徐名駒在2021年到2024年的考核紀錄表，強調他因此事考績「吃丙」，損失超過40萬元，希望法院審酌他是有愛心的檢察官，予以輕判。

但法務部反批，徐名駒早就知道對方要請客，只是「慷他人之慨」而已，如果不是事情曝光，根本不可能還錢，而且〈檢察官倫理規範〉的規定，並非像他講的這樣。

