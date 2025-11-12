跟吳釗燮還是好朋友？林佳龍：我們就是分工合作

外交部長林佳龍今日接受網路節目專訪時被問及，跟吳釗燮「你們還是好朋友」嗎，林佳龍毫不猶豫回答「我們就是分工合作」。（圖片取自「齊有此理」節目）

外交部長林佳龍與國安會秘書長吳釗燮的檯面下「心結」早已鬧得沸沸揚揚。林佳龍今（12）日接受網路節目專訪時被問及「你們還是好朋友？」林佳龍毫不猶豫回答「我們就是分工合作」，外交部長做好，國安會也會更好，外交跟國安本來就是同一條線的；合作方面，應該相當愉快啦。

週刊媒體今日上午才披露吳釗燮與林佳龍JW大戰GD的系列內幕，直指兩人心結因涉外人事選定而起，而林佳龍的高調作風也令許多國安人士不滿，同時，外交部也已在第一時間出面回應。不過，林佳龍中午接受網路節目「齊有此理」專訪時，仍再次被主持人王時齊問「你跟吳釗燮關係還好嗎？」「所以你們還是好朋友？」

林佳龍起初回答「我們其實已經認識多久，我們兩個都在國安會、都在外交部都做過」，既生龍、何生燮的說法「都是想要挑撥離間」。主持人追問所以你們還是好朋友？林佳龍未正面回應是否，但毫不猶豫表示「我們就是分工合作」，他指出，不管是總統授權或憲政上的角色，他都把外交部長做好。

他接著強調，「外交部長做好，國安會也會更好；國安會做好外交部也會更好。」我們都是政府的團隊嘛。主持人也補充，外交跟國安本來就是同一條線的，就像蕭美琴到歐洲演講這件事情 ，不只是外交的事情，一定也有國安相關的事情。

最後，主持人追問「所以兩個人還是合作愉快？」林佳龍表示，「應該相當愉快啦！」因為每一個人的作風或角色不一樣，那自己現在是外交部長，就把這個角色做好，他相信他做好對整個國安團隊也會是很好，他也希望壯大外交部，就是壯大台灣。

