跟周星馳電影同名！九把刀揭心境、曝隱藏方案：功夫之不是那個功夫

由九把刀執導、改編自其同名小説的台灣首部奇幻動作鉅獻《功夫》，將於2月13日賀歲檔上映。九把刀今（11）天發文寫下，有關電影片名跟周星馳的電影《功夫》同名一事，他詳細解說「這個對我可能不是問題的問題」。

九把刀寫道，關於《功夫》的電影片名，跟周星馳的電影《功夫》同名，這個對他可能不是問題的問題，好像也需要一篇文來聊。

九把刀說明，2001年，《功夫》在bbs網路上發表時，是同時在貓咪樂園、交大資工、永恆的國度連載，當時貓咪樂園的小說板每個月月底都會辦投票，《功夫》是他第一個得到票數冠軍的小說。

後來《功夫》在2002年1月11日bbs大結局那一天，他在永恆的國度個人板爆炸了！那個時候，不要說他的書到底賣得好不好，實際上他要出任何一本書都非常困難；明明網路小說市場正在大爆發，出版的宇宙裡卻沒有他的位置。九把刀說，他各種題材都超會寫的特色反變成了致命傷，市場無法系統性地認識他與他的作品。

所以，儘管當時網路小說的bbs世界裡已經有很多人在看他的作品了，但他所有實體書出版，進度一直很慢很慢：

2004年，連續14個月出版14本書。

2004年的6月4日，《功夫》第一次在蓋亞出版社出版。

2004年12月23日，周星馳的電影《功夫》在香港上映，隔天在台灣上映。

九把刀表示，可以google一下新聞啦，當時有幾個記者打電話給他這個小作家，問他很古怪的問題……「周星馳的功夫跟你的小說同名，是不是抄襲？」他感到很莫名其妙，直接回說不可能啦，功夫是很普通的名字，大家碰巧用一樣的名字拍電影寫小說都沒什麼。當時他有印象舉例了「江湖」，他覺得如果有兩個作品都叫「江湖」的話也會是巧合。簡單說就是他沒有要藉機搞事，炒作一些無聊的東西，還反過來說他超級喜歡周星馳的。

後來周星馳知道了，託一個香港朋友送了他一張《功夫》的電影海報，上面簽名寫「給親愛的九把刀，周星馳」，讓他非常驚喜。他提到，這張海報收在舊家，但有超過15年沒有看過它了，只有當年朋友去他家打麻將，有打開來炫耀過，改天回彰化舊家再努力找出來拍照給大家看。

九把刀坦承，自己的確是有想過，當小說《功夫》拍成電影的時候，要不要改名咧？有一些隱藏方案大家看看啦！

A， 功夫之九把刀

B， 都市恐怖病之功夫

C， 功夫之不是那個功夫

D， 鬼影神速（這個要看過電影才知道鬼影神速的意義）

E， 功夫之一打再打（感覺有一種在教室後面偷打飛機的緊張感）

F， 不知道啦大家自己發揮亂寫好了

後來覺得有副標的電影片名很像是搞笑的盜版，就算了，功夫就功夫呀！只要是他的讀者都不會覺得有什麼爭議啦。但！都市恐怖病這個系列名他覺得很有意義，拍電影時就努力將都市恐怖病的元素，盡其可能地置入在整個電影裡面，到時候大家去看正片的時候，上片名前的那一瞬間，可以找看看”都市恐怖病”這五個字放在畫面的哪裡。

