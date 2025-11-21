跟嗎？藍擬修國籍法護陸配參政 黃國昌：正本清源要回到兩岸人民關係條例

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

花蓮縣富里鄉學田村前村長鄧萬華遭內政部依國籍法20條，要求其提出放棄中華人民共和國國籍，但鄧未提出而遭解職，內政部長劉世芳堅持必須依國籍法辦理，沒有解釋的空間，國民黨立院黨團研議提出國籍法修法。媒體今（21）日詢問民眾黨團總召黃國昌，對修國籍法態度？黃國昌說，他們認為正本清源之道，還是要回到目前其實在規範兩岸人民關係條例裡面的條文，透過兩岸人民關係條例的解釋適用，如果有必要的話，進一步修正來予以處理。

民眾黨團上午舉行記者會。（圖／民眾黨團提供）

關於陸配參政議題，媒體今天詢問黃國昌，鄧萬華遭解除村長職務，提訴願獲勝，但內政部長劉世芳堅持必須依國籍法辦理，藍委提修國籍法排除以國籍法剝奪陸配參政權一事，民眾黨團態度為何？另外，媒體昨問陸委會梁文傑，稱實務上陸配不太可能取得對岸的喪失原國籍證明，代表原陸籍人士即便在兩岸人民關係條例規範下獲得參選權益，或許勝選，實際上無法在台灣參政，參政權已死？梁則說目前很可能是這樣的結果，想請教看法？另外，民眾黨立委接下來接棒的李貞秀是陸配，民眾黨團有無研擬應對方式？

對此，黃國昌回應，台灣是一個移民社會，不管先來後到，在這落地生根就是我們的手足同胞，他相信這個是台灣人民大家的共識，那目前有關於陸配新住民他們的權益，因為「新的民進黨政府」恣意的解釋適用他們自己所創造出來的法規，導致這些新住民的權益遭受到侵害跟剝奪，「我為什麼強調是新的政府」？其實大家只要去對比一下蔡英文時期的政府陸委會的報告，跟賴清德政府陸委會的報告，兩個拿出來比，就知道其實之前邱太三在當陸委會主委的時候，報告大概是不會像梁文傑這樣子在搞。

黃國昌說，因此他們認為正本清源之道，還是要回到目前其實在規範兩岸人民關係條例裡面的條文，透過兩岸人民關係條例的解釋適用，如果有必要的話，進一步修正來予以處理。

至於李貞秀的部分，黃國昌說，當初柯文哲主席就是本於這樣子的信念，認為說在台灣有這麼多的陸配，有這麼多的新住民，他們事實上，政治上面、生活上面，各方面的權益應該要有他們的代表，所以讓李貞秀來參加不分區的名單，這樣子的想法，當然要想辦法來加以貫徹，那到目前為止，針對民進黨在法規上面這樣子恣意的解釋適用，已經造成了很多新住民跟陸配的權益因此遭受到侵害跟剝奪，那就李貞秀的部分，我們還是會按照我們既定的步伐往前進，相關的一些因應那以及程序現在都持續的在進行當中。



