一走進三創一樓，我就知道今天完蛋了，整個空間都是熟悉的角色，而且忍不住會一直停下來拍照、一直靠近看，這次的「BANPRESTO EXPO SPECIAL Edition」從即日起展到 2 月 1 日～現場真的很像在逛角色主題樂園，就讓我帶大家走一圈吧

跟嘻嘻一起逛展吧！BANPRESTO EXPO 現場真的會失心瘋

小不點包圍你！可愛就完勝

踏進小不點玩偶區，整區直接被近三百隻超萌娃娃包圍，小小一隻大概 11 公分，圓滾滾的眼睛真的很犯規，角色超級多，從《藍色監獄》、《膽大黨》到《鬼滅之刃》都有，甚至還有韓國女團 aespa～（想不到吧！）我本人最喜歡就是看到《間諜家家酒》的安妮亞 • 佛傑，超可愛～而且一旁還有拍照場景區，設有從日本空運來的旋轉摩天輪（會動的哦）、和風小部屋、小不點樂園，專門讓娃娃拍照，旁邊還有小配件們，讓你裝扮娃娃～把照片上傳社群平台，標註 #小不點玩偶 EXPOSPE，就能免費拿一個娃包哦～

模型公仔超精緻！芙莉蓮擄獲我的心

接著走到模型公仔區，大尺寸的模型一字排開，每一尊大概 20 到 25 公分，像我這種細節控，不得不稱讚刻畫地超用心，每一尊的服飾、髮色跟表情都值得大家細細觀看～這一區有 Grandista 系列角色，包含大家都熟知的《航海王》、《七龍珠》和《火影忍者》，氣勢超強～也有 MAXIMATIC 系列，超具動態感，近距離直接看到他們，眼睛會捨不得離開～我個人最喜歡的則是《航海王》，不管是造型還是氣質都超符合我的審美，頭髮顏色超漂亮，我猜有看《葬用的福莉蓮》的人，一定會尖叫！而且現場還有展示即將在二、三月發售的新品，有在收藏模型公仔的人快衝啊～

販售區建議大家理性消費啊！

最後一定會走到販售區，這一區就是考驗大家理智的地方，看到小編們購物，一人一大包，嘻嘻真的忍不住讚嘆這些小不點跟模型公仔的威力啊～現場有搶先販售的新品，不管是小不點玩偶還是模型公仔，都很容易不小心就多拿幾盒，而且還能搭配不同的滿額好康，加上入場就會送 Grandista A3 海報，包含《 HUNTER×HUNTER 獵人》跟《葬送的芙莉蓮》（送完為止），還有填問卷就送小不點玩偶娃包裝飾用貼紙，太讚了～

來之前一定要注意！

再提醒一次～這次活動在三創一樓十二立方，即日起到 2 月 1 日，不同日期入場時間不一樣，拍照區需要領實體整理券，現場也會視人潮控管拍照時間，而且商品跟贈品都是限量的，建議大家還是早點到，會比較安心哦

小結

逛完之後，我真的覺得，如果你本來就喜歡動漫角色、玩偶或模型，真的可以來逛逛看～我私心大推芙莉蓮模型，搞不好你看到就會放入心中的購物車～如果你對這些種類都不感興趣，也還是可以去看看小不點玩偶，一整天的疲憊都被療癒了，推薦給大家～

