跟團出國注意 39家旅行社解散 觀光署公布最新名單

不少民眾已著手安排春節與寒假旅遊，交通部觀光署今（18日）公布最新旅行社營運狀況，今年1月1日至12月17日共有39家旅行社解散、12家經觀光署廢止或撤銷旅行業執照。觀光署提醒，參團旅遊應選擇領有旅行業執照之合法旅行社，並簽訂旅遊契約較有保障，千萬別誤信沒有合法旅行社的網路或LINE揪團。

觀光署依據《發展觀光條例》第43條規定，今公告1月1日至12月17日期間之旅行業營運狀況，依法已停業、解散之旅行業不得營業，如旅客發現仍有營業情形，可檢附事證向觀光署檢舉。

39家旅行社解散

觀光署公布39家經核准解散的旅行社，包括犇發國際、來客喜、台光大國際、永迎、盼遊國際、猴思特、新南向、藍灣、鯨宇國際、晟源、福倉、秘樂、天鷹、易瀚國際、易凱、天南、澎式日常、香格里拉、怡安、龍慈、朋來、東航、芊芊、興南、菁喜、比利、軒漢、博亞國際、捷誠、浩展國際、動力澎湖、巨麗、愛遊天下國際、菁英、特芙樂國際、佳寶、軒瑜旅網、四海一家、鄉閣。

12家旅行社被廢照

另外，經觀光署廢止或撤銷旅行業執照有12家，包括全球國際、松愛國際、諦陽、朝桂、新成長、台灣風獅、寶鑽、富康、世航、楓蓮、翔展、萬豪國際，被處分的原因大多是未補足旅行業保證金。

觀光署呼籲，參團旅遊應選擇領有旅行業執照之合法旅行社並簽訂旅遊契約較有保障，千萬不要誤信沒有合法旅行社的網路或LINE揪團；合法旅行社、旅行社從業人員、合格領隊及導遊人員名單，可至觀光署行政資訊網消保事項專區查詢。

