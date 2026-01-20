跟團出遊中東轉機卻被抓...台男同名同姓被誤認通緝犯 55天驚魂後返台

去年11月底，在雲林縣有一對陳姓夫妻跟團到中東旅遊，沒想到在阿布達比轉機時，丈夫突然遭當地武警帶回。之後在立委以及駐外單位人員努力之下獲釋，歷經55天當事人陳先生終於回到台灣，也親自還原這段驚魂記，原來是因為同名同姓，才會被誤判為通緝犯而被帶走。

對方抓錯人+弄丟當事人護照 男返國路艱辛

開心跟團出遊，轉機過程卻突然遭阿布達比當地武警帶回，歷經55天驚魂，當事人陳先生終於回到台灣，但回想整個過程仍心有餘悸，直呼作夢都沒想到被帶走。

去年11月24號，來自雲林的陳先生與太太跟團要去中東旅行，沒想到轉機第一站就出現變化，自己在阿布達比機場被警方抓走，還滯留當地看守所四天三夜。

陳先生無奈表示，自己20年前有到過杜拜參展而已，其他時間都沒有來過，當地警察說自己涉及侵占財產，讓他很訝異，要怎麼隔空跟人家侵占財產？最後遲遲等到今年一月初，才確認原來是跟通緝犯同名同姓，警方誤判抓錯人了。

杜拜辦事處、立法院長積極協助 台男平安返國

陳先生想返台，護照卻被對方搞丟，直到1/17終於返抵國門。國人海外遭誤抓，第一時間杜拜辦事處與立法院長韓國瑜都積極出手協助。陳先生返台後，特別來到立法院表達感謝之意，也宣告這場出遊驚魂平安落幕。但韓國瑜也指出，外交系統與僑務系統必須要建立出國旅遊安全網，免得又有國人被誤會。

陳先生返台後來到立法院表達感謝。圖／台視新聞

台北／蔡昀彤、黃偉財、史言川 責任編輯／施佳宜

