跟團去韓國被狂推銷 她刷21萬買保養品 回台超後悔

有民眾日前跟團去韓國玩，其中一站來到美妝店，導遊向團員喊話，希望大家能買到一定的額度，因此店員向她推銷頂級保養品，她當下就刷了21萬台幣，事後懊悔不已。貼文曝光引發熱議，一票網友驚呆，「在連鎖美妝Olive Young買一大圈也不用21萬，去韓國要自由行，不要被坑了！」

一名女網友在臉書社團「好想去韓國，好康踩雷不藏私」發文表示，日前第一次參加韓國美妝購物團，沒有先做功課，抵達美妝店時，導遊希望大家可以負責自己的額度，後來店員向她介紹最頂級的保養品，稱要買一個療程才有效，但沒明講價錢，「當下好像喝了迷湯一樣，傻傻刷了台幣21萬左右。」

原PO表示，回台灣之後超後悔，因為是在1月26日刷卡，若7天內要退款，正考慮是否再飛一趟韓國辦理退費。

話題引發熱烈討論，許多網友全看傻眼，「21萬也太誇張，同行友人怎麼沒拉住妳」、「這是買了全團的額度了吧」、「請旅行社幫妳退」、「妳被宰了，能退費就趕快退，今年1月去Olive Young和免稅店，買一堆也不到1萬。」

不少苦主也分享類似經歷，「第一次跟韓國保肝人蔘團也刷了7、8萬」、「我們家也是，人蔘、保肝被拱到刷11萬，因為同團有4個年輕人擺爛不買，有一個家族刷了30萬。」

其他網友則表示，去韓國跟團難免有購物行程，可以的話最好自由行，「耳根軟的真的不要參加購物團，有些店沒導遊帶，想離開還走不了」、「21萬台幣，自由行去做醫美也不用那麼貴」、「之前自由行6天5夜，一個人也才花2萬，該玩的都有玩到，還買得很開心。」

