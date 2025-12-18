跟團旅遊注意！39家旅行社解散、12家遭廢照 最新名單出爐

記者蔣季容／台北報導

觀光署公布最新旅行業營運狀況。（示意圖／資料照）

出遊想找旅行社注意！交通部觀光署今（18）日公布全國旅行業營運狀況，自今年（2025）1月1日至12月17日共有39家旅行社解散、12家經觀光署廢止或撤銷旅行業執照。觀光署提醒，民眾參加旅行社舉辦之旅遊活動、購買國際機票或郵輪商品出遊要特別注意。

觀光署表示，為保障旅遊消費者權益及維護旅行產業健全發展，依據「發展觀光條例」第43條規定公告2025年1月1日至12月17日期間之旅行業營運狀況，公布相關廢止旅行業執照、經票據交換所公告為拒絕往來戶，或自行申請停業之旅行業相關名單。如旅客發現仍有營業情形，可檢附事證向觀光署檢舉。

39間解散旅行社名單：

犇發國際旅行社、來客喜旅行社、台光大國際旅行社、永迎旅行社、盼遊國際旅行社、猴思特旅行社、新南向旅行社、藍灣旅行社、鯨宇國際旅行社、晟源旅行社、福倉旅行社、秘樂旅行社、天鷹旅行社、易瀚國際旅行社、易凱旅行社、天南旅行社、澎式日常旅行社、香格里拉旅行社、怡安旅行社、龍慈旅行社、朋來旅行社、東航旅行社、芊芊旅行社、興南旅行社、菁喜旅行社、比利旅行社、軒漢旅行社、博亞國際旅行社、捷誠旅行社、浩展國際旅行社、動力澎湖旅行社、巨麗旅行社、愛遊天下國際旅行社、菁英旅行社、特芙樂國際旅行社、佳寶旅行社、軒瑜旅網旅行社、四海一家旅行社、鄉閣旅行社。

經觀光署廢止或撤銷旅行業執照旅行社：

全球國際旅行社、松愛國際旅行社、諦陽旅行社、朝桂旅行社、新成長旅行社、台灣風獅旅行社、寶鑽旅行社、富康旅行社、世航旅行社、楓蓮旅行社、翔展旅行社、萬豪國際旅行社。

旅行業保證金經扣押或執行旅行社：

世航旅行社、朝桂旅行社、草屯旅行社、井昇旅行社、連晟旅行社、翔展旅行社、喜泰旅行社、休遊旅行社、跳島在地日常旅行。

自行申報及主管機關副知停業旅行社（旅行社得於停業期間申辦復業）：

樺宇旅行社、福安旅行社、遠輪旅行社、江山旅行社、信鋒旅行社、小馬國際旅行社、百飛旅行社、詠泰旅行社、台灣國際旅行社、享台灣旅行社、優質旅行社、光陽旅行社、台塑旅行社、運通國際旅行社、金興旅行社、二姐旅行社、瑞麒旅行社、再興國際旅行社、大宏旅行社、遇見國際運通旅行社、昇漢旅行社、永豐旅行社、台灣便利旅行社、嗨澎湖旅行社、中證旅行社、天王遊旅行社、米飯旅行社、啟程旅行社、安美旅行社、亞馨樂活旅行社、大來國際旅行社、享玩旅行社、和成旅行社、百世旅行社、跨海旅行社、星辰旅行社、日暉國際綜合旅行社、天齊旅行社、迦勒興旅行社、金元玉旅行社、亞洲旅行社、米淇國際旅行社、菲美運通旅行社、華夏國際旅行社、經典旅行社。

觀光署提醒，民眾參團旅遊應選擇領有旅行業執照之合法旅行社並簽訂旅遊契約較有保障，千萬不要誤信沒有合法旅行社的網路或Line揪團； 購買團體或個別旅遊商品時務必與旅行社簽訂相關旅遊定型化契約，簽約前請詳閱契約條款及行程內容；購買郵輪旅遊商品前，務必先請旅行社提供完整資訊；選購國外旅遊產品或出國前，建議至外交部領事事務局網站及中華民國大陸委員會網站查詢相關旅遊警示，隨時注意旅遊目的地旅遊安全資訊。

