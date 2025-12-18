跟團要注意！39家旅行社解散 最新黑名單曝
[NOWnews今日新聞] 隨著旅遊旺季將至，不少民眾陸續安排假期國內外旅遊行程，交通部觀光署今（18）日公告，截至今（114）年12月17日國內旅行業營運狀況，共有39家旅行社解散、12家遭廢止或撤銷旅行業執照、9家旅行業保證金經扣押或執行、45家自行申報及主管機關副知停業。
觀光署提醒，民眾選擇參加旅行社舉辦的旅遊活動、購買國際機票或郵輪商品出遊，應注意旅行社是否為領有旅行業執照的合法旅行社，也務必與旅行社簽訂相關旅遊定型化契約，不要誤信沒有合法旅行社的網路或Line揪團，如選購低於參考售價的產品，宜多比較內容，確認團費包含／不包含項目及是否有「自費行程」、解約之退費標準。
再來是匯款繳費前，應確認帳戶為旅行社所有，繳費時應索取代收轉付收據並妥善保存；簽約後建議參加旅行社行前說明會並閱讀行前須知，同時視需求加保旅遊平安險及旅遊不便險。
如選擇郵輪旅遊，觀光署表示，考量郵輪國外旅遊與一般國外旅遊屬性、操作方式不盡相同，且涉及國際郵輪規範，建議消費者於購買郵輪旅遊商品前，務必先請旅行社提供完整資訊，如郵輪航程變更、取消、延誤、解約之退費、設施設備與其相關費用等資訊。
最後是選購國外旅遊產品或出國前，建議至外交部領事事務局網站及中華民國大陸委員會網站查詢相關旅遊警示，隨時注意旅遊目的地旅遊安全資訊。出發前請至領事事務局網站「旅外國人動態登錄」網頁或陸委會「國人赴陸港澳動態登錄」網頁登錄個人資訊，以利駐外館處即時協助聯繫。
以下為交通部觀光署公告，截至今（114）年12月17日國內旅行業營運狀況：
39家解散旅行社：
犇發國際旅行社、來客喜旅行社、台光大國際旅行社、永迎旅行社、盼遊國際旅行社、猴思特旅行社、新南向旅行社、藍灣旅行社、鯨宇國際旅行社、晟源旅行社、福倉旅行社、秘樂旅行社、天鷹旅行社、易瀚國際旅行社、易凱旅行社、天南旅行社、澎式日常旅行社、香格里拉旅行社、怡安旅行社、龍慈旅行社、朋來旅行社、東航旅行社、芊芊旅行社、興南旅行社、菁喜旅行社、比利旅行社、軒漢旅行社、博亞國際旅行社、捷誠旅行社、浩展國際旅行社、動力澎湖旅行社、巨麗旅行社、愛遊天下國際旅行社、菁英旅行社、特芙樂國際旅行社、佳寶旅行社、軒瑜旅網旅行社、四海一家旅行社、鄉閣旅行社
12家經觀光署廢止或撤銷旅行業執照：
全球國際旅行社、松愛國際旅行社、諦陽旅行社、朝桂旅行社、新成長旅行社、台灣風獅旅行社、寶鑽旅行社、富康旅行社、世航旅行社、楓蓮旅行社、翔展旅行社、萬豪國際旅行社
9家旅行業保證金經扣押或執行旅行社：
世航旅行社、朝桂旅行社、草屯旅行社、井昇旅行社、連晟旅行社、翔展旅行社、喜泰旅行社、休遊旅行社、跳島在地日常旅行
45家自行申報及主管機關副知停業旅行社（旅行社得於停業期間申辦復業）：
樺宇旅行社、福安旅行社、遠輪旅行社、江山旅行社、信鋒旅行社、小馬國際旅行社、百飛旅行社、詠泰旅行社、臺灣國際旅行社、享台灣旅行社、優質旅行社、光陽旅行社、台塑旅行社、運通國際旅行社、金興旅行社、二姐旅行社、瑞麒旅行社、再興國際旅行社、大宏旅行社、遇見國際運通旅行社、昇漢旅行社、永豐旅行社、台灣便利旅行社、嗨澎湖旅行社、中證旅行社、天王遊旅行社、米飯旅行社、啟程旅行社、安美旅行社、亞馨樂活旅行社、大來國際旅行社、享玩旅行社、和成旅行社、百世旅行社、跨海旅行社、星辰旅行社、日暉國際綜合旅行社、天齊旅行社、迦勒興旅行社、金元玉旅行社、亞洲旅行社、米淇國際旅行社、菲美運通旅行社、華夏國際旅行社、經典旅行社
更多 NOWnews 今日新聞 報導
台灣旅行社4197家！旅天下：疫後紅利沒有了 捨包機創獲利新高
涉詐領獎金！山富旅行社分公司前女經理遭「求償10倍」 下場曝光
台灣最賺錢旅行社是它！狂撈遊客224億：旅程CP值高、根本沒對手
其他人也在看
半導體短缺 本田汽車中日工廠面臨停產
受半導體短缺影響，日本汽車公司本田的中日工廠將面臨停產。日本共同社報導，本田汽車17日透露，由於半導體短缺，公司計劃從12月下旬至明年1月上旬，讓旗下日本和中國工廠暫停或減少整車的生產。中時財經即時 ・ 5 小時前 ・ 4
明後天炸雨全台躲不掉！2波冷空氣接力「凍到年底」 3500m高山有望下雪
中央氣象署指出，今（18）日東北季風影響，迎風面基隆北海岸、宜蘭地區及大臺北山區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，桃園以北、花東地區及恆春半島有局部或零星短暫雨，新竹以南仍為多雲到晴的天氣；溫度方面，清晨各地偏涼，低溫在15至20度之間，局部地區會再稍低一些，請適時增添衣物，而白天北部及宜蘭預測高溫約21至23度，感受稍涼，中南部及花東24至27度，感受溫暖舒適，但新竹以南地區日夜溫差較大。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 7
23歲上進女清潔員殞命10度招無魂 殯葬業：冤死怨氣重
台南23歲陳姓女清潔隊員正在執行勤務時，遭酒駕的香酥鴨老闆駕駛賓士高速衝撞不幸身亡。鄭男不但酒測超標3倍，還謊稱「有找代駕」甚至脫產。今（18）日死者家屬返回現場進行招魂儀式，過程極度不順，連續擲筊 10 次皆未獲允杯，現場氣氛凝重哀戚。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 49
深夜變天！週五、週六雨彈開炸 氣象專家示警「這些地區」雨勢最猛
[FTNN新聞網]生活中心／綜合報導深夜天氣轉變，全台再度迎來濕涼天氣。天氣風險公司天氣分析師黃國致表示，週五至週六各地多雲至陰，普遍有短暫雨至短暫陣雨...FTNN新聞網 ・ 6 小時前 ・ 6
棒球》前台鋼張喜凱等球員加入廈門海豚！ 26人名單一半以上出身台灣
中國棒球城市聯賽（CPB）明年1月開打，今天廈門海豚隊公布26人名單，由台鋼雄鷹張喜凱領軍，還有不少台將，如：前富邦悍將蘇捷恩、林詠翔、前統一獅隊李嘉祥、左手側投戴宏鈞等，台灣球員為數不少。TSNA ・ 19 小時前 ・ 53
好天氣沒了！這縣市今大雨 明起連2天雨彈襲「中南部也躲不過」
今（18）日東北季風影響，迎風面基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率。對此，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」提醒，明後兩天各地天氣不穩，尤其週六水氣最豐沛，下雨時間較長，連中南部也會下雨。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 5
中國女羽田機場暴走！瘋嗆台灣客、辱罵日語
[NOWnews今日新聞]中國官方近期呼籲民眾避免前往日本旅遊，但仍有中國民眾赴日，且日前在東京羽田機場又爆出爭議事件，幾位中國遊客不知何故與台灣遊客發生衝突，一位中國女在過程中大喊「台灣是中國的」、...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前 ・ 83
F4變F3太荒謬！柴智屏曝「朱孝天私下個性」破局不意外
F4變F3太荒謬！柴智屏曝「朱孝天私下個性」破局不意外EBC東森娛樂 ・ 20 小時前 ・ 31
雨彈炸全台！專家示警雨神將「Long Stay」到下週
（記者許皓庭／綜合報導）中央氣象署觀測，今（17）日清晨受輻射冷卻影響，全台最低溫出現在新竹縣關西鎮，僅 9. […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 8
張忠謀早就預見！外媒曝台積電真正王牌 搬不去美國的是這個
台積電（2330）近幾年除了在台灣擴廠外，海外同樣積極布局，陸續在美國、日本、德國等地建廠。不過外媒卻指出，這波擴張並非單純回應市場需求，而是在地緣政治壓力，以及各國推動「晶片製程回流」的晶片戰爭下所做出的選擇。事實上台積電創辦人張忠謀過去就曾對海外設廠提出警示，認為高度集中、緊密分工的「台灣模式」難以在當地複製，如今亞力桑納州廠面臨高成本與供應鏈瓶頸，似乎印證了當年張忠謀的看法。太報 ・ 5 小時前 ・ 79
甜蜜合夥人1／葉全真EMBA同學變戀人 牽手散步被認出原地解散
12月6日上午11點39分，James駕駛休旅車離開葉全真居住的社區停車場，途中在超商買了飲料，隨後一路直奔新北市疑似自己住處的社區停車場。下午2點多，James駕車到台北市松山區，到了他與葉全真投資的皮拉提斯附近停車，不知何故，車才剛進停車場便又火速開出，隨後前往內湖區...CTWANT ・ 1 天前 ・ 105
Energy書偉當爸了 「謝京穎懷雙胞胎」結婚兩周年曝喜訊
謝京穎2023年與Energy書偉結婚，於18日結婚兩周年，宣布懷孕喜訊，且是雙胞胎雙喜臨門。這陣子謝京穎的八點檔戲份吃重，身形被觀眾發現圓潤，小腹微凸，疑似有孕，一個星期前，經紀人才回應：「她都在工作耶，可能水腫吧。」如今看來，應是希望保持神秘，頗為注重儀式感。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 3 小時前 ・ 14
台積電明年真正瓶頸是「它」 法人完整分析 2千元無望？
台積電後市受到台股投資人高度關注，多家投顧看好明年股價續創新高，甚至被喊上2000元。對此，法人認為，比起先進封裝產能供不應求，明年真正的瓶頸會是3奈米產能，受到矚目。中時財經即時 ・ 3 小時前 ・ 8
許允樂、李玉璽登記結婚！ 心中的結被愛打開⋯一起牽手面對未來
許允樂和小6歲李玉璽交往時就是以結婚為前提，經常分享生活小點滴讓粉絲們再次相信愛情的模樣。17日許允樂和李玉璽赴戶政事務所登記結婚，也曝光一系列婚紗照，宣布正式成為夫妻。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 38
47歲陳小菁當阿嬤 「9個孫子」過年撒50萬紅包
「戲說一姐」陳小菁17日與林秀玲、璟宣出席《百味人生》訪問，她2011年與大12歲的富商林佐岳結婚，繼女正是前陣子備受討論的「饅頭媽」，談到對方近況，陳小菁笑說饅頭媽現在肚子裡的寶寶，是她第9個孫子，年僅47歲就已經當「阿嬤」，讓一旁林秀玲也嚇了一大跳。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 23 小時前 ・ 3
范世錡傳喊「剖他」捲于朦朧之死 親密擁抱蘇有朋合照被挖！兩人真實關係曝光
台灣偶像男團始祖「小虎隊」三位成員吳奇隆、蘇有朋、陳志朋近年都在中國發展，蘇有朋還為今年中國電影金雞獎擔任主持人，不過網友挖出他與中國男星范世錡過往的擁抱合照，因范世錡捲入于朦朧命案，一張照片瞬間掀起討論。鏡報 ・ 10 小時前 ・ 8
2025 Yahoo十大戲劇排行榜Top 10｜台灣人最愛追什麼劇？ 台劇/韓劇/陸劇全上榜！趙露思、IU意外征服觀眾的追劇魂！
2025 Yahoo戲劇影集排行榜 Top10 片單必須要知道！今年台灣全民追劇追什麼？年度 Yahoo關鍵字搜尋量最高、網路討論聲量與Yahoo電影戲劇編輯部綜合加權精選的「年度最愛劇集」絕對能幫大家防漏、把今年必追好戲都補齊！台灣觀眾葷素不忌，台韓陸劇都愛追：趙露思主演的《許我耀眼》是年底秋冬必看陸劇，《苦盡柑來遇見你》IU以及潤娥、李彩玟的《暴君的廚師》也為大家帶來美好甜蜜的韓劇體驗，征服大家的追劇魂。《我們六個》則是2025話題台劇翹楚！一起來看今年的Yahoo奇摩戲劇影集排行榜Top10。Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 1 天前 ・ 60
他開嗆藍白民意那麼強大就倒閣、彈劾賴清德！不然就閉嘴
罷免是「公民權」，與憲法中「倒閣」、「解散國會」行政立法彼此制衡的權力無涉。國民黨不要一直喊著「32：0大罷免大失敗」，既然你們民意那麼強大，那就倒閣吧！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 553
卓榮泰不副署！林濁水：誰說中華民國是超級總統制 他還有一個太上總統
行政院長卓榮泰稱，《財劃法》修法版本不符中央施政需要，因此將不予副署與公布。國民黨團批評說，副署權成太上皇否決權，等同廢掉立法院的功能；前民進黨立委林濁水16日也語帶嘲諷、重砲抨擊，「誰說中華民國是超級總統制，他還有一個太上總統 - 行政院長！總統無權做的，由行政院長來！」中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 171
午後變天！1圖看降雨時程「這天起全台有雨」 下波冷空氣恐持續到跨年
東北季風今（17）日午後抵達，乾冷將逐漸轉為濕冷！天氣風險分析師吳聖宇表示，迎風面大台北、基隆北海岸、宜蘭、花蓮、台東、恆春半島等地下半天起降雨情況會變明顯，到了週末雨區擴大，全台都有雨。下週後半則可能有較活躍冷空氣南下，氣溫將進一步下降，並持續到年底，提醒民眾留意天氣變化。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3