跟團遊泰國！找導遊幫1事沒下文 旅遊達人苦笑：之後出國都自由行

▲ 示意圖／取自photo-ac

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

旅遊達人「蓋瑞哥」近日發文分享首次獨自出國的經驗，透露當時和朋友跟團去泰國玩，沒想到請導遊幫忙1事卻音訊全無，讓他從此不再跟團旅遊，引起大票網友共鳴。

蓋瑞哥回憶，第一次自己跟朋友出國是去泰國，因為沒經驗，所以選擇跟團，已忘了大部分的景點，只記得導遊帶他們去一個眼鏡蛇園區，說那個園區是官方保護的園區，結果他看園區上的聯絡信箱是yahoo，就想說有官方機構會用yahoo信箱？

等到要回國那天，蓋瑞哥跟朋友來不及去寄明信片，於是把熬夜寫好的明信片跟1000泰銖給導遊，請對方幫忙寄，多的當小費，「結果過了10年，到今天我還沒收到明信片。這之後我出國都自由行，再也沒有跟過團了」，並好奇發問大家「請導遊寄明信片，有人有收到嗎？」

網友則紛紛回應，「對吼！聽你一說才想到，我從來都沒收到之前請導遊寄的明信片」、「應該不是園區問題 我在泰國曼谷請飯店寄也一樣」、「幾年前從韓國自己寄明信片、自己寫地址、自己貼郵票，寄回台灣也沒有收到」、「我十年前去長灘島請地陪寄的明信片到現在也還沒收到」。

