「跟團」可以互助、更能同歡！施昇輝：退休旅遊就別花心思，有旅伴不孤單、旅程更精彩

2025年是我和太太瘋狂出國的一年，總共去了中國大陸4次，還有北歐1次。其中只有一次去杭州、蘇州、南京算半自助，其他都是跟團。我喜歡跟團，因為不用花時間做事先規劃，但就得接受旅行社的所有安排，自由度當然就必須犧牲。 現在參加旅行團幾乎都是50歲以上的人，很少看到年輕人，這在很多觀念和生活習慣上倒是比較一致，所以大家相處也容易自在一點。

團友年齡相近，藥品互相支援

年紀大的人在一起，最大壞處是大家上廁所的頻率很高，浪費很多時間。每到一個景區，就算車程不遠，才剛剛上過廁所，但大家還是會很焦慮，總覺得不再去一趟不放心，好像得了強迫症。或許我2024年才動過攝護腺手術，不再頻尿之後，我就不會每到一處就去一趟，但總還是等到團員都上完廁所之後，領隊才能集合帶大家一起進景區。

最大好處是大家都會帶很多藥品，以備不時之需。遇到團員身體微恙，大家就會主動提供藥品來支援。

例如10月去南疆時，有一位團員第2天就發生門牙牙套脫落情形，沒想到我太太居然有帶黏著劑在身上，馬上提供給他使用，不然往後10天行程，他可能都沒辦法吃飯，更難享受南疆最著名的羊肉美食。我太太其實也是擔心行程中會發生類似情形，才會隨身攜帶，但團員有難，還是先給他應急。

或許是太太在南疆做了好事，才在12月的貴州、湖南行中得到好報。第5天晚上，我們參加一場當地少數民族為我們辦的營火晚會。大家手牽著手，圍著營火跳舞時，她不慎踢到我而跌倒，結果手腕著地，非常疼痛。正巧有團員和導遊買了當地的藥用貼布，先拿一片給她止疼。

我們趕緊向導遊購買，但她手邊已無現貨，而且我們隔天要從貴州往湖南去，導遊也要換人，因此貼布在最後一天才能送到。團員得知狀況後，就把整盒貼布先給我太太用，最後一天拿到後再還給他們即可。

要不是大家年紀較大，會準備各式藥品在身上，而且若非跟團，那麼發生以上情事，接下來的旅程就可能會很辛苦。就算團員不能互相支援藥品，我相信領隊、導遊身上應該都有準備一些可以急用。

跟團結交新朋友，拓展人際視野

跟團旅行當然都是到當地最知名景點，所以一定會碰到人山人海的狀況。2024年9月去九寨溝時，正逢旅遊旺季，每到一處都要大排長龍，而且人多到根本沒辦法拍照。

沒想到2025年去貴州黃菓樹大瀑布、湖南張家界，因為已是淡季，景區居然空蕩蕩，幾乎沒什麼遊客。或許風景遜色一些，但至少不用人擠人，玩起來更盡興。

在南疆的盤龍公路，和張家界景區，個人手機根本無法拍出完整的風景，所以領隊都會請人幫忙用空拍機拍出鳥瞰的美景，這是絕對值得的花費。若是只有兩人自助旅行，或許會捨不得花這筆錢。

以往我常期待會在跟團旅行中結交新朋友，但有時沒碰到投緣的團員也就罷了，還可能碰到令人討厭的團員，那就掃了遊興。現在我採取折衷方法，就是每次至少能和一對熟悉的夫婦朋友參加同一團，確保行程中都能有好朋友相伴。

南疆那趟行程很特別，是我的一個朋友建光兄包的團。大家彼此原先不認識，但都認識建光兄。所謂「物以類聚」，因此大家個性、想法都很接近，真的就是「氣味相投」，玩在一起非常開心。2016年去紐西蘭旅行，也是朋友包團，雖然有些人一開始不認識，但後來都成了好朋友。

延伸閱讀： 14天暢遊北歐5國太倉促？施昇輝：老後時間有限「走馬看花」也無妨，旅伴對了，旅程就充滿歡笑

自助旅行也能結伴，共創歡樂機會

就算自助旅行，也不是只有我和太太兩個人。2024年11月，我們就和兩對夫婦朋友同遊日本關西，有時三對一起玩，有時兩對結伴玩，有時三對分開玩，非常自在。2025年9月，我們專程去找住在杭州的一對朋友夫婦。他們對大陸熟門熟路，帶著我們在杭州、蘇州、南京玩了整整十天，是一趟非常難忘的旅行。

在旅程中，我們不只希望能體驗不同的人文風情、也希望賞盡各地的奇幻美景，當然更少不了美味的食物和舒適的酒店，但如果沒有和好旅伴共同經歷，樂趣也會大打折扣。

到了第三人生，一群旅伴尤其重要，所以我更喜歡跟團旅行，不只團員可以在生活上互相幫助，也有共同創造更多歡樂的機會。

