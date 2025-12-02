跟大陸不同！台灣不流行「吊隱式空調」 一票人曝原因：千萬別用

許多人買房時，對於居家裝潢可能會有自己的想法。一位網友近日表示，最近預售屋準備交屋時，很多鄰居開始抱怨，空調排水管太高、不能做壁掛式空調，讓他忍不住好奇，為何台灣人對於吊隱式空調這麼反感？貼文曝光後引發熱議，許多人紛紛指出，吊隱式空調維修太過麻煩，甚至有醫師過來人分享，自己為了維修吊隱式空調，最後只能客廳裝潢整個拆掉，「我非常後悔，千萬不要」。

原PO在PTT發文指出，他在台灣買的預售屋準備交屋，住戶基本上都是自住，沒想到許多鄰居開始在群組抱怨，空調排水管太高、不能做壁掛式空調，但明明合約書的排水管高度就是按照吊隱式空調進行設計，且大陸也都流行自住房吊隱式空調、出租房壁掛式空調，讓原PO忍不住好奇，「怎麼吊隱式空調在台灣自住市場反彈會這樣大？」

對此，許多人紛紛回應，「因為一堆設計師就把它藏在裡面，連維修孔都不開或是開不夠大，只要遇到一次要全拆，一輩子都不會想再裝」、「因為維修保養很麻煩」、「維修孔要開兩倍大，否則維修要拆天花板」、「我家也是吊隱掛掉，留在天花板上再加裝壁掛式，真的非常麻煩」、「會壞要清理的東西千萬不要用吊隱」。

有醫師則分享，很多裝潢設計師只會在乎好看，從不考慮10年後的問題，自己曾經在診所、住家客廳都用吊隱式空調，結果診所空調撐了5年就壞掉，為了換掉只能拆掉天花板輕鋼架，他還為此停診1天，客廳裝潢固定式更慘，最後冷氣公司通知「只能拆裝潢」，讓他後來診所換址時，重新裝潢直接選擇了傳統壁掛冷氣。

