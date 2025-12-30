跟大20歲救生員狂開房！小三辯「不知他已婚」 臉書1照片成敗筆慘賠30萬

台北一名小三因一張「全家福」官司敗訴，要賠償元配30萬元。示意圖／翻攝自pexels

台北一名男子阿超（化名）跟老婆小容（化名）於2007年結婚，婚後一名未成年子女，但在2023年3月11日阿超夫妻跟前同事小婷（化名）一起到後港公園游泳池游泳，當時小容就發現小婷、阿超兩人戲水的互動親密因此起疑，在詢問之下才知道阿超跟小婷有婚外情，一狀把小婷告上法院，一審小婷遭判賠30萬元，她不服判決上訴辯稱不知阿超已婚，法院憑一張臉書上的全家福照片，決定維持原判，全案確定。

判決書指出，阿超跟小婷曾一同在IKEA工作，屬於前同事關係，但小容詢問過小婷是否喜歡阿超，遭到否認。但2023年3月三人一起游泳時，看見阿超、小婷舉止怪異，宛如戀人般潑水嬉戲，經過質問，阿超坦承婚外情。隨後更表示，自從阿超於IKEA離職改擔任救生員後，小婷也有去游泳池找過阿超，兩人曾多次牽手、單獨出門去飯店，就宛如情侶一般，小容一狀把小婷告上法院，求償80萬元賠償。

法庭上小婷辯稱，在事發後的2023年6月立刻跟阿超斷絕關係，是小容、阿超不斷主動聯絡小婷，說可以再續前緣，還要求小婷幫助阿超回到原公司就職。小婷不否認遭到大20歲的阿超哄騙，因而介入他人婚姻，曾經誠心向小容道歉，但阿超還是前往小婷的工作地點騷擾，最後小婷只能向法院聲請保護令，目前保護令已經核發。小婷主張因一時迷惘陷入感情，但在認知現實後已經終止錯誤，認為小容的要求實屬無據。

法庭一審判小婷應賠償小容30萬元，認為小婷、阿超兩人已逾越男女交往分際。但小婷不滿判決，上訴稱不知道阿超已婚，不是故意侵害小容配偶權，並且在得知阿超已婚後，就未再同意發生性行為，只是遭到對方言詞威脅才沒有立即斷聯。

高等法院法官表示，阿超在2014年時就把臉書封面換成全家福照片，2024年才換成其他照片，但是相簿中有保留這張全家福，雖然小婷主張封面照可以隱藏，但小婷在2022年5月、6月是阿超的臉書好友，可以看見封面照片還是全家福，因此她應該知悉阿超是有配偶的人，駁回她的上訴，全案確定。



